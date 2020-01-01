بواتينج لا يمانع باللعب مع منتخب ألمانيا مستقبلاً بالرغم من قرار لوف

قال اللاعب جيروم بواتينج مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، إنه متفهم سبب استبعاد المدرب يواخيم لوف من منتخب ألمانيا في الفترة الماضية.

لوف قرر في وقت سابق عدم استدعاء الثلاثي توماس مولر، جيروم بواتينج وماتس هوملز إلى المنتخب في الفترة الحالية لإتاحة الفرصة للاعبين الشباب.

المزيد من الفرق

وأضاف بواتينج في حوار لموقع "SID": "أظن أن المدرب لديه كل الحق في أن يقول بأنه يريد منح الفرصة للاعبين الشبان في بطولة يورو 2020 المقبلة، هذه هي خطبته ونحترمها".

وتابع: "لا تعلم ماذا يخبئ لك المستقبل قد تكون هنالك خطة ما في المستقبل للعودة إذا سنحت الظروف وأنا لا أمانع من ذلك".

وأردف: "لقد تحدثت مع لوف أنا أقدر هذا الشخص على كافة المستويات لقد حققنا إنجازات رفقة بعضنا البعض في المنتخب وتطورت تحت يده كثيراً لذلك أنا أقدر قراره ورؤيته".

بواتينج يرى أن مواطنه أنطونيو روديجر تطور بشكل كبير هذا الموسم ويمكنه أن يكون قائداً لدفاع منتخب ألمانيا في البطولة المقبلة.

وعن مدرب بايرن ميونخ الحالي هانس فليك أكد أن كل اللاعبين متحمسون للعمل تحت قيادته، هو رائع على المستوى الشخصي وفي التدريب لديه رؤية رائعة ستضيف لنا الكثير وأود مقارنته بيواكيم لوف أو يوب هاينكس".

يذكر أن مدافع بايرن ميونخ أعرب في وقت سابق عن استيائه من تكرار الهتافات العنصرية في حق اللاعبين أصحاب البشرة السمراء في مختلف الملاعب الأوروبية.