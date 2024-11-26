خافيير تيباس يؤيد صرخة فينيسيوس: حركنا دعوى قضائية ضد الفيفا

ماذا قال؟

اتفق خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "لاليجا"، مع فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بشأن ضغط المباريات على اللاعبين المحترفين واعتباره سببًا رئيسيًا في الإصابات.

وخرج فينيسيوس برسالة إلى جماهير ناديه بعد الإصابة التي تعرض لها، خلال مواجهة ليجانيس بالدوري الإسباني، مؤكدًا أن "جدول المباريات المجنون"، هو السبب في إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليسرى.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن فينيسيوس سيغيب عن المباريات لمدة شهر تقريبًا بشكل مبدئي، حيث يفتقد الملكي خدماته خلال مواجهات ليفربول وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مباريات خيتافي وأتلتيك بيلباو وجيرونا ورايو فاييكانو في الليجا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، قال تيباس على هامش حضوره حفل توزيع جوائز رابطة لاعبي كرة القدم: "من الواضح أن التقويم مُكتظ. هناك العديد من المسابقات وهذا يسبب الإصابات للاعبين، إنها حقيقة موضوعية. لقد رفعت رابطة الدوري الإسباني دعوى قضائية ضد الفيفا في الاتحاد الأوروبي".

وأطلق اتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو) بالفعل شكوى رسمية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يتطلع لتحديد موعد كأس العالم للأندية الموسعة 2025، والمقرر أن تقام في نهاية العام الحالي.