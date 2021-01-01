زيدان: لا نهتم بالفارق مع أتلتيكو ولهذا السبب استبدلت إيسكو

تصريحات زيدان عقب الانتصار على خيتافي

قال المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان إن استبدال فرانشيسكو إيسكو لم يكن لأي أسباب فنية، ولكن لأسباب بدنية كونه كان مصابًا وعاد للتو من إصابته.

ونجح فريق ريال مدريد في استكمال انتفاضته بالدوري الإسباني، بالتغلب على مضيفه خيتافي بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للبطولة.

وعقب المباراة أعرب زين الدين زيدان عن سعادته بالانتصار ومواصلة التقدم للأمام، ومنح أبرز المستجدات حول قائمة الفريق والإصابات التي يعاني منها.

وقال المدير الفني الفرنسي: "أنا سعيد بالطبع لأننا فزنا بمباراة صعبة على الرغم من الإصابات التي عانينا منها والتي أثرت بالطبع على القائمة الخاصة بالمباراة وكذلك التشكيل الأساسي"

وأضاف: "لعبنا مباراة جيدة أمام خصم قوي، بدأنا برسم مختلف قليلاً عن المعتاد لنا، ولكن الأمر سار بشكل جيد وحققنا الانتصار والنقاط الثلاثة الهامة، أنا سعيد باللاعبين وبما قدموه"

وتابع: "الرسم الجديد لم نتدرب عليه لفترة كافية، لم نستعد كثيرًا للعب بهذه الطريقة، لكن في النهاية قضينا وقتًا قصيرًا قبل المباراة للحديث عنه وتنظيمه وقد أدركه اللاعبون وفهموه جيدًا"

وأردف: "مارسيلو؟ قدم مباراة كبيرة، لقد رأيته جيدًا ويلعب بشكل مميز للغاية، لقد لعب حتى شعر بآلام، كان هناك إصابة في نهاية المباراة، لا نعرف ما إذا كان مكانها هو الكاحل أم العضلات، إنه يتدرب جيدًا ويريد المساهمة مع الفريق"

وأكد: "واجبنا هو القتال حتى النهاية، الفارق الآن 5 نقاط مع أتلتيكو مدريد ولكننا لا ننظر إلى ذلك، نريد أن نلعب فقط بالطريقة الأمثل ونواصل تحقيق الانتصارات وحصد النقاط وتحسين الجوانب التي تحتاج إلى ذلك"

وحول تجديد عقد القائد وما إذا كان هناك قلق على مستقبل راموس قال زيدان: "أنت تعلم كل ما يقال في الخارج وهذا لن يتغير وسيظل هكذا، ما يمكننا القيام به هو الاستمرار في عملنا، القتال كالعادة، ومواصلة لعب كرة القدم"

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يذكر أن ريال مدريد اضطر لتصعيد عدد من لاعبي الكاستيا والاعتماد على أكاديميته لمواجهة موجة الإصابات التي تجتاح النادي في الآونة الأخيرة، مما يزيد معاناة زيدان خاصة بعد انضمام مارسيلو اليوم لقائمة المصابين.