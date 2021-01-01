كومان: لا نهتم بنيمار وأردت تدعيم خط الدفاع

المهاجم البرازيلي لن يلعب ضد فريقه السابق

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة، أنه لا يهتم كثيرًا بالحديث عن نيمار مهاجم باريس سان جيرمان قبل مواجهة الفريقين في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

نيمار سيغيب عن لقاء برشلونة الثلاثاء المقبل، لمعاناته من إصابة ستبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى 4 أسابيع.

كومان تحدث في المؤتمر الصحفي لمباراة ألافيس قائلًا:"مباراة الغد أكثر أهمية من مواجهة باريس، سنلعب مباراة تلو الأخرى ومن المهم أن نفوز يوم الثلاثاء".

غياب نيمار:"هو ليس لاعبًا في ألافيس لذلك لن نفكر فيه قبل يوم الإثنين".

ملف الانتقالات:"لن أتحدث عن الماضي، كنت أتحدث مع النادي وأخبرتهم بحاجة الفريق للتدعيم لكي أحترم قرارهم بشأن القضية الاقتصادية".

وأضاف:"نحن نعاني من الحظ والإصابات، ونفتقر إلى القوة في الخلف بسبب الغيابات".

عقوبة بيكيه:"لديه الخبرة الكافية ليقول ما يريد، يمكنك الانتقاد كما شئت ولكن مع احترام كل الجوانب المحيطة بالموقف".

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ركلة جزاء ألبا ضد إشبيلية في الكأس:"كانت صحيحة، لا أفهم سدد عدم تدخل حكم الفيديو المساعد، ولكن الجميع أخبرني أنها ركلة جزاء".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بـ43 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني.