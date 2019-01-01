خاص - مالديني: جاتوزو مدرب ميلان الموسم المقبل ورومانيولي يشبهني

مالديني يتحدث عن حاضر ومستقبل ميلان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد باولو مالديني، المدير الإداري وأسطورة ميلان، أن جينارو جاتوزو سيكون مدرباً للفريق الموسم المقبل، كما أشاد بالقائد الحالي أليسيو رومانيولي وقال إن يذكره بنفسه.

ويحتل ميلان المركز الرابع حالياً، ويلعب مباراتين حاسمتين مع لاتسيو هذا الشهر على صعيد الدوري والكأس يحددان مصير موسمه بشكل كبير.

وقال مالديني مع "دازون": "جاتوزو حتى الآن يقدم أداء رائع، لم يتم أبداً وضع وضعه تحت النقاش، نثق فيه بشدة، وليس من الصائب الحديث عن الموسم المقبل، لا يوجد أي أفكار لعدم الإكمال معه".

وتحول مالديني بالحديث لمباراتي لاتسيو: "الذكرى التي تحضرني الآن عندما سجلت في مرمى فريقي أمامهم في 89 من نصف الملعب، لاتسيو لم يفز في سان سيرو منذ 30 عاماً في تلك المباراة".

وأكمل: "وضع الفريقين مشابه، نتصارع على نفس الأهداف، ونعاني مع الفرق الأعلى منا في الترتيب، خسرنا منهم جميعاً تقريباً، لو انتصرنا عليهم سنتفوق عليهم بالمواجهات المباشرة".

وأضاف: "لاتسيو يريد التقدم في الكؤوس ويملك تشكيلة قوية، سنحاول الفوز ولعب مباراتنا، إنزاجي شخص يرتبط بعائلته جيداً، كان حاضراً في أثينا بنهائي الأبطال لعائلته، الأمر كان غريباً للمشجعين، ولكن عائلة إنزاجي مميزة".

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وواصل: "سعداء أننا نتنافس على دوري الأبطال، غامرنا بالحديث عن التأهل لدوري الأبطال وهذا أفادنا، نمر بمرحلة صعبة الآن، ولكن الموسم به لحظات جيدة وأخرى لا، مثل كل الفرق ماعدا يوفي، ولكن للمرة الأولى منذ سبع سنوات نلعب لهدف مهم".

وأتبع مالديني: "برأيي نحن المرشحين للمركز الرابع، لا أتقبل الهزيمة، رغم حصولنا على نقطة وحيدة في المباريات الأخيرة ولكن مباراة تورينو أفادتنا لأننا أظهرنا مستوانا حتى لو خسرنا".

وعلق مالديني على تولي أليسيو رومانيولي شارة القيادة: "تحتاج وقت لتقييم اللاعب وخصوصاً القائد، هو يملك الصفات الطبيعية لهذا المنصب وطلبنا منه الإسراع لتطوير شخصيته القيادية ويقوم بعمل كبير، يذكرني بنفسي لكونه قائد صامت".

واستطرد: "ميلان الأعوام الأخيرة بالتأكيد لم يساعد رومانيولي كثيراً، ولكن ننتظر منه أن يساعد النادي يعود لما كان عليه في الماضي".

وختم مالديني حواره بالحديث عن عقوبات الاتحاد الأوروبي: "توقعنا حدوث الأمر، سنرى بخصوصها في نهاية الموسم، قبل قواعد اللعب النظيف الكرة الأوروبية عانت من الديون، علينا التغلب على هذا من أجل العودة لمنافسة الفرق الكبرى وتقليل الفارق معها".

ويستضيف ميلان لاتسيو مساء السبت في قمة الجولة بالدوري الإيطالي، ثم يجددان الميعاد في الرابع والعشرين من الشهر بإياب نصف نهائي كأس إيطاليا.