تقلص فرص مشاركة دوناروما أمام لاتسيو

ميلان لديه أمل في التفوق على النسور

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

من غير المتوقع أن يلحق الحارس الإيطالي الشاب، جانلويجي دوناروما، بالمشاركة في مباراة ميلان أمام لاتسيو في قمة الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

وتعرض دوناروما لإصابة عضلية في مباراة أودينيزي في الجولة 29، ليغيب عن المشاركة لصالح الإسباني بيبي رينا في مواجهة يوفنتوس.

وسيلتقي ميلان مع لاتسيو، في أهم مواجهات الجولات الأخيرة، والتي ستحدد شكل صراع مقاعد دوري الأبطال.

وعاد دوناروما للتدريبات مرة أخرى، حيث يخوض لليوم الثاني تدريبات تأهيلية، لكنه لم يشارك مع زملائه في التدريبات الجماعية.

اختبار في غاية السهولة 👀 pic.twitter.com/e7xqhCdRvn — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

ومن أجل عدم تفاقم الإصابة، يفكر جينارو جاتوزو في الإبقاء عليه، والاعتماد على رينا كأساسي.

وكان الظهور الأول لحارس نابولي وليفربول الأسبق بقميص ميلان في الدوري أمام أودينيزي كما سبق له المشاركة كأساسي في الدوري الأوروبي.