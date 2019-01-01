ويفا يُحيل ميلان للجنة التحكيم لمخالفته قانون اللعب المالي النظيف

صدمة في ميلان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إحالة ميلان للجنة التحكيم لمخالفته قوانين اللعب المالي النظيف خلال المواسم الثلاثة السابقة.

ويُصارع ميلان للتأهل لدوري أبطال أوروبا القادم، ويُعد في موقف هو الأفضل له في هذا الصراع منذ سنوات، إذ يبدو قريبًا من العودة للبطولة القارية الغائب عنها لعدة سنوات.

لكن فيما يبدو أن آماله قد تتعرض لضربة قاصمة حال قررت لجنة التحكيم في هيئة الرقابة المالية في الويفا حرمانه من اللعب في البطولات القارية.

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وأعلنت لجنة التحقيق في هيئة الرقابة المالية في الويفا اليوم إحالة قضية ميلان للجنة التحكيم لاتخاذ القرار المناسب بشأن مخالفة النادي قوانين اللعب المالي النظيف بعدما فشل في ظبط ميزانيته خلال فترة الرقابة الحالية في موسم 2018-2019 والخاصة بالمواسم الثلاثة الأخيرة بدءً من موسم 2015-2016.

وأوضح الويفا في بيانه أن القرار الجديد لا علاقة له بقرار لجنة التحكيم في ديسمبر 2018 والخاص بالفترة من 2015 حتى 2017، إذ هذا القرار مازال يُنظر في المحكمة الرياضية الدولية.