خاص | ليس النصر فقط .. الهلال يستأنف على قرار عقوبة أندرسون تاليسكا!

أول رد فعل من إدارة نادي الهلال على عقوبة تاليسكا

تحركت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بعد إعلان لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، عن العقوبة الموقعة على البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، بسبب الإساءة للزعيم.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، عن توقيع عقوبة مالية على تاليسكا بتغريمه 60 ألف ريال سعودي، بسبب الإساءة لنادي الهلال، خلال الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه عبر منصة "شاهد"، والذي أكد فيه على أن الفريق الأزرق يحتاج دائمًا مساعدة الحكام. "اقرأ التفاصيل"

وعلم "جول" من مصادره، أن نادي الهلال قرر الاستئناف في قرار لجنة الانضباط الصادر بحق اللاعب أندرسون تاليسكا لاعب فريق نادي النصر.

وترى إدارة الهلال أنه كان لابد من توقيع عقوبة أكبر على لاعب نادي النصر أندرسون تاليسكا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، طالب من رئيس اتحاد الكرة السعودي بحل لجنة الانضباط، لعدم الالتزام بالمادة 104 وللإخلال بالسرية.