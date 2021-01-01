لابورتا: تقنية الفيديو في صالح ريال مدريد، وأملك أفضلية لدى ميسي

خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة يؤكد في تصريحات صحفية أن تقنية الفيديو تخدم ريال مدريد، ويتحدث عن موقفه من تجديد ليونيل ميسي.

أكد خوان لابورتا المرشح الرئاسي لنادي برشلونة أن الفريق تراجع بشكل واضح مؤخرًا ليس على المستوى الرياضي فقط، لكن على مستوى التأثير في الاتحادات المحلية والقارية.

جاء هذا في حواره مع صحيفة "ماركا"، حيث تطرق للحديث عن تقنية الفيديو وأكد أن ريال مدريد يستفيد بها بشكل كبير، وتحدث عن عدة أمور أخرى.

وقال لابورتا: "برشلونة فقد مكانته في كافة الاتحادات الخاصة بكرة القدم، سواء الاتحاد المحلي الأوروبي أو الدولي أو رابطة الأندية، علينا أن نستعيد تواجدنا في دوائر صنع القرارات التي تؤثر على كرة القدم".

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وأضاف عن تقنية الفيديو: "لو جاء شخص من المريخ للأرض وشاهد كيف تعمل سيقول بشكل فوري أنها في صالح ريال مدريد".

وأكمل عن مستقبل ميسي: "أرى ما قاله إيجابي للغاية، لقد أكد أنه سينتظر حتى نهاية الموسم ليحدد مستقبله، وهو ما يمنحنا الوقت لتقديم عرض مقنع له، وأنا لدي أفضلية، فقلد أوفيت بكل كلمة قلتها له من قبل".

وأردف: "لقد خسرنا الكثير من الفرص الرائعة أثناء وجود أفضل لاعب في العالم لدينا، كان يجب أن نحقق المزيد من دوري أبطال أوروبا، لنأمل أن تعود النجاحات للفريق في تلك البطولة".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة.