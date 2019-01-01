خاص | فيرمايلين: ميسي ساعدني على التطور مع برشلونة

تحدث أيضاً عن تجربته مع فيسيل كوبي في الدوري الياباني

كشف توماس فيرمايلين مدافع أرسنال وبرشلونة السابق، عن الدور الكبير الذي لعبه الثنائي أرسن فينجر وليونيل ميسي في مسيرته.

لاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي، يمتلك مسيرة حافلة في أندية أوروبا، حيث لعب لأياكس أمستردام، أرسنال، برشلونة وكذلك روما.

صاحب الـ34 عاماً قال عن تجربته في اليابان:"أتأقلم بشكل سريع جداً، جميع الناس تحاول مساعدتي وأعرف بعض اللاعبين هنا مما يجعل الأمور أكثر سهولة".

وأضاف:"عندما جاء أندريس إنييستا لهنا، رأيتها خطوة جيدة لأن اليابان بلد رائع وتمتلك حضارة مذهلة، حيث كانت أحد أهم العوامل لاتخاذ قراري بالرحيل عن أوروبا".

وعن اللعب مع ميسي:"سعيد جداً بالتواجد مع أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، كانت تجربة مميزة جداً بالنسبة لي، وشعرت بالدهشة مما كان يفعله في التدريبات والمباريات".

واستكمل البلجيكي:"اللعب مع ميسي جعلني أفضل على المستوى الشخصي خلال السنوات التي قضيتها في برشلونة".

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وأما عن أرسن فينجر:"لقد اختارني لأصبح قائداً للفريق، لم أفعل أي شيء خاص بل استمريت بنفس أسلوبي في غرفة الملابس، الجميع كان يراه مثل الأب نظراً لحرصه على منح الفرصة للاعبين الشباب وغير المعروفين".

وتابع:"كان مهماً جداً بالنسبة لي لأنه منحني فرصة اللعب في دوري كبير مثل الإنجليزي، بالإضافة للشعور بالثقة لدى كل من يتدرب معه".

يذكر أن فيرمايلين كان أحد العناصر المهمة في أرسنال، حيث لعب 150 مباراة سجل خلالهم 15 هدفاً، قبل الرحيل إلى برشلونة في 2014 ويبقى هناك لـ5 سنوات.