خاص | فرجاني ساسي يوقع بشكل مبدئي على عقود انضمامه للدحيل القطري

فرجاني يحسم موقفه بشأن الاستمرار مع الزمالك

وقع التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، على عقود بشكل مبدئي للانضمام إلى صفوف نادي الدحيل القطري، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وأصبح حاليًا يمر بالفترة الحرة، والتي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، على أن ينتقل له بنهاية الموسم الحالي.

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وعلم "جول" من مصادره أن فرجاني ساسي وقع مبدئيًا على كشوفات الدحيل القطري، بمبلغ 2.4 مليون دولار سنويًا، على أن يكون التوقيع الرسمي خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الزمالك يخطط بطرح قميص الفريق للبيع للجماهير، من أجل الحصول على دعم مادي للنادي، ومن ثم تجديد عقده فرجاني ساسي، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليًا.

ويعد فرجاني ساسي واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف نادي الزمالك، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

وانضم فرجاني ساسي لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018 قادمًا من النصر السعودي، وأصبح واحدًا من أهم عناصر الفريق الأبيض.