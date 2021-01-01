فاتح تريم يطلب من جلطة سراي شراء مصطفى محمد نهائيًا

حرصًا على زيادة تركيز اللاعب المصري بالملعب

طالب فاتح تريم، المدير الفني لفريق جلطة سراي التركي، من إدارة ناديه، بحسم مسألة ضم المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق بشكل نهائي في أقرب وقت، ليزداد تركيز اللاعب خلال الفترة القادمة.

وانتقل مصطفى محمد إلى جلطة سراي قادمًا من الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، مع أحقية النادي التركي في التعاقد معه لمدة 4 سنوات بشكل نهائي.

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وأشارت صحيفة "sozcu" التركية، إلى أن تريم طلب من إدارة جلطة سراي، تفعيل بند شراء مصطفى فتحي، وزميله النيجيري هنري أونيكورو بنهاية الموسم الحالي.

تريم قال خلال تصريحات للصحيفة التركية: "يجب على مصطفى محمد وهنري أونيكورو أن يشعرا بالانتماء لجلطة سراي، ويركزوا فقط في الملعب، وعقولنا يجب أن تكون مرتاحة".

وشددت الصحيفة على أن تريم طلب من إدارة جلطة سراي، برصد مبلغ في ميزانية الفريق للموسم الجديد، من أجل شراء مصطفى محمد وهنري أونيكورو بشكل نهائي.

وتألق مصطفى محمد بشكل كبير مع فريقه جلطة سراي التركي، منذ انضمامه لصفوفه، حيث لعب 4 مباريات في مختلف المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 4 أهداف.