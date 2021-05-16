باريس سان جيرمان يريد ضم ليفاندوفسكي!

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى للحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن النادي يراه كصفقة مثالية في صفوفه من أجل دعم خط الهجوم في المستقبل.

أين سيلعب ليفاندوفسكي في باريس سان جيرمان؟

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الفرنسي ترى ليفاندوفسكي هو البديل قصير الأجل لفكرة رحيل كيليان مبابي عن صفوف الفريق.

لذلك لا مفر من حصول ليفاندوفسكي على مكان أساسي في تشكيل باريس سان جيرمان حال رحل النجم الفرنسي لأي وجهة جديدة.

وفي الوقت نفسه يبحث ليفاندوفسكي عن تحديات جديدة غير تلك التي يجدها كل موسم في الدوري الألماني منذ سنوات بعيدة.

هل يوافق باريس سان جيرمان على رحيل مبابي؟

أكد باريس سان جيرمان في كل مناسبة ممكنة أن بقاء كيليان مبابي هي الأولوية بالنسبة لهم، سواء عن طريق ناصر الخليفي أو ليوناردو أو ماوريسيو بوتشيتينو.

لكن تلك الأولوية قد تختلف حال لم يتم تجديد عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري، في ظل خوف النادي الباريسي من رحيله بشكل مجاني.

متى ينتهي عقد ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ ومتى ينتهي عقد مبابي في باريس سان جيرمان؟

روبرت ليفاندوفسكي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية موسم 2022-2023 مما يعني أن رحيله بشكل مجاني غير مطروح، ويجب موافقة بايرن ميونخ على الأمر.

أما عقد كيليان مبابي فينتهي بنهاية الموسم المقبل 2021-2022 ويمكنه الرحيل مجانًا خلال أشهر قليلة.

جدير بالذكر أن مبابي ارتبط اسمه بالعديد من الأندية على رأسها ريال مدريد الإسباني، ورحيله في الصيف مطروح لو لم يجدد تعاقده خوفًا من الرحيل المجاني.

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