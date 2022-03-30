خاص | رافينيا يغازل برشلونة.. خطوة جديدة من البرازيلي نحو "كامب نو"

رفض الجناح البرازيلي رافينيا الرد بشكل رسمي على عرض ناديه ليدز يونايتد لتجديد تعاقده رسميًا، واضعًا الكرة في ملعب برشلونة لحسم الصفقة التي أومأ إليها رئيس النادي الكتالوني جوان لابورتا.



اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تجاهل محاولات الطرف الإنجليزي لتمديد تعاقده، وأفسح المجال للبلوجرانا، واللافت للانتباه أن الصفقة قد يحسمها أحد لاعبي برشلونة السابقين، البرتغالي ديكو.



لاعب سابق في برشلونة يحسم الصفقة

لاعب الوسط المهاري السابق هو أحد ممثلي برشلونة بالوكالة في الصفقات التي يريدون إبرامها من أمريكا اللاتينية، كما أنه أحد وكيل لرافينيا، وهذا قد يسهل الكثير من الأمور حول انتقال البرازيلي المرتقب إلى قلعة كامب نو.



وعلمت مصادر "جول" أن ديكو يقود عملية التفاوض بين برشلونة ورافينيا وأن الباب مفتوح الآن أكثر من أي وقت مضى لحسم الصفقة، خصوصًا بعد رفض البرازيلي آخر عرض للتجديد مع ليدز يونايتد.



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وكان ديكو قد ألمح من قبل إلى رغبة البرازيلي في "تطوير مسيرته" وصب هذا في إطار تصريحات أخرى مؤخرًا من جوان لابورتا رئيس برشلونة قال فيها إن النادي "حسم صفقتين للصيف".



شرط جزائي جديد؟

يطمح برشلونة لحسم الصفقة بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 25 مليون يورو، وهي قيمة يراها ليدز يونايتد زهيدة قياسًا لإمكانيات الدولي البرازيلي ولذلك كانت إدارة النادي الإنجليزي العريق تطمح لتجديد التعاقد ووضع قيمة شرط جزائي أعلى مستغلة الإقبال الكتالوني على ضمه.



جدير بالذكر أن البرازيلي شارك هذا الموسم في 28 مباراة مع ليدز يونايتد، بواقع 2295 دقيقة، ونجح في تسجيل 9 أهداف ومنح 3 تمريرات حاسمة.

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