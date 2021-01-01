رايولا: دورتموند يرفض بيع هالاند، لكن لا يجب أن أوافقهم!

مينو رايولا وكيل النجم النرويجي إرلينج هالاند يكشف موقف بوروسيا دورتموند من بيع إرلينج هالاند، ويؤكد أنه لا يوافقهم.

أكد مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير أن نادي بوروسيا دورتموند يرفض بشكل قاطع فكرة بيع النجم النرويجي إرلينج هالاند في الصيف القادم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رايولا لصالح "سبورت 1" الألمانية، وأكد خلالها أن موقفه لا يجب أن يتفق مع بوروسيا دورتموند.

وقال رايولا: "يمكنني أن أقول لكم إنني اجتمع ببوروسيا دورتموند، وأخبرني مايكل زورك بكل وضوح أن النادي لا يريد بيع إرلينج هالاند هذا الصيف".

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وأضاف: "بكل تأكيد احترم رأي زورك وبوروسيا دورتموند، لكن هذا لا يعني أنه يجب علي أن أوافق على نفس الرأي".

وأردف: "رأي بوروسيا دورتموند في منتهى الوضوح، لكن لا يوجد أي حرب بيننا وبينهم بكل تأكيد، علاقتنا بهم ستبقى جيدة".

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن بوروسيا دورتموند لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 180 مليون يورو.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب في بوروسيا دورتموند ينتهي بحلول صيف 2024، ونفى بوروسيا دورتموند مرارًا وتكرارًا أن يكون هناك أي شروط جزائية فيه.