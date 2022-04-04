خاص | دي بول عن مواجهة السعودية في كأس العالم: المجموعة صعبة!

أكد الأرجنتيني رودريجو دي بول نجم خط وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ومنتخب الأرجنتين على صعوبة المهمة التي سيواجهها "الألبيسيليستي" في منافسات كأس العالم 2022.

وأجرى دي بول مقابلة خاصة مع "جول GOAL" تحدث خلالها عن العديد من الأمور المختلفة، وتطرق إلى منافسة الأرجنتين في كأس العالم، وشراكته مع ليونيل ميسي في المنتخب.

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ماذا قال دي بول عن قرعة كأس العالم 2022؟

في البداية، تحدث نجم خط وسط الأرجنتين عن قرعة كأس العالم 2022، والتي وضعت "الألبيسيليستي" في المجموعة الثالثة، إلى جانب السعودية والمكسيك وبولندا.

وقال دي بول عما إذا كان منتخب الأرجنتين المرشح الأوفر حظًا لتصدر المجموعة: "إنها كأس العالم وهناك الأفضل، إنها مجموعة صعبة، سنواجه منافسين لديهم طرق مختلفة في اللعب وأساليب مختلفة، سيتعين علينا التكيف".

وأضاف: "نحن متحمسون للغاية بسبب الرحلة التي قطعناها بعد عام 2018، خلال أربع سنوات تم إنجاز الأشياء بشكل جيد للغاية، ونحن جميعًا معًا".

وتابع: "الأمر نفسه مع المدرب، لقد فاز بلقب كوبا أمريكا، ولعبنا 31 مباراة بدون خسارة، نحن نتطلع إلى الأمام لكن بحساب، لأن هناك سبعة أو ثمانية مرشحين".

وأردف: "نحن نسير بأمل، ونعلم أن دولة واحدة فقط يمكنها أن تحرز لقب كأس العالم، سنحاول الوصول إلى النهائي، نريد أن نمنح ذلك للمشجعين، علينا أن نعطي الأمل لبلد توجد فيه دائمًا أشياء سلبية أكثر من إيجابية، إذا ما نجحنا في منح ذلك للناس، سوف نفوز".

هل ستكون نهاية ميسي مثالية مع الأرجنتين إذا حقق كأس العالم؟

وتطرق دي بول للحديث عن شراكته مع ليونيل ميسي، خاصة وأن "البرغوث" يخوض كأس العالم للمرة الخامسة، وربما الأخيرة.

وقال دي بول: "أولًا، ميسي لا يحتاج إلى أي شيء آخر ليكون في قمة كرة القدم بسبب كل ما قدمه".

وأضاف: "ليس لدي الكثير من الرأي حول ما يحدث له في باريس، لكن يمكنني إخباركم بما يفعله مع المنتخب الوطني".

وتابع: "إنه سعيد مع الأرجنتين، هو قائدنا ونحن نتبعه، سيتحدث إلينا بالتأكيد سيتحدث إلينا، لقد لعب كأس العالم خمس مرات وسيقدم لنا النصيحة والتشجيع، لأنه يعرف الأجواء والخبرة لها تأثير كبير في الوقت الحالي".

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وأكمل: "أتمنى أن يستمتع ميسي بكأس العالم ولا يعاني منها، آمل أن تسير الأمور على ما يرام، سنرى ما إذا كانت هذه البطولة هي الأخيرة له أم لا، هذا أمر يقرره".

وأردف: "يمكنه حقًا الاستمرار في اللعب طالما يريد، لأنه في مستوى آخر يعمل رأسه بشكل أسرع من أي إنسان، لذلك سنحاول جميعًا جعله يستمتع بكأس العالم 2022، وإذا وصلنا إلى النهائي سيكون ذلك أفضل".

ماذا سيفعل دي بول إذا فاز منتخب الأرجنتين بكأس العالم؟

وتحدث دي بول بعد ذلك عن الأمور التي قد يفعلها إذا ما حقق منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم 2022.

وقال: "سأفعل الكثير من الأشياء المجنونة، لكن أفضل عدم البوح بها الآن، علينا كلاعبين أن نجعل الناس يفهمون أن الفوز بكأس العالم ليس بالأمر السهل".

وتابع: "ستكون هناك فرق قوية للغاية، وسأرتكب خطأ إذا بدأت التحدث عن وعود حول ما سأفعله إذا ما أصبحنا أبطالًا".

واختتم دي بول: "نحن نتطلع إلى ذلك، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق الهدف، لكن يجب أن نكون حذرين، ونعمل خطوة بخطوة".

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