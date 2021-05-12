خاص | خلاف بين زيدان ومارسيلو سبب استبعاد اللاعب من مباراة غرناطة!

مفاجأة غير متوقعة..

أقدم المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، على استبعاد مارسيلو من تشكيلة الفريق أمام غرناطة بسبب خلاف نشب بينهما، وفقًا لما أكدته مصادر جول.

وكان من المتوقع أن يشارك مارسيلو بصورة أساسية في المباريات المتبقية من عمر الدوري الإسباني على إثر إصابة فيرلاند ميندي وتأكد غيابه لنهاية الموسم.

ولكن في مفاجأة غير متوقعة، وجد الدولي البرازيلي نفسه مستبعدًا من قائمة مباراة غرناطة المقبلة، والمقرر لها يوم بملعب نويفو لوس كارمينيس.

ماذا كان الخلاف بين مارسيلو وزيدان؟

زاد إحباط مارسيلو من تكتيكات زيدان وقراراته بشأن تشكيلة الفريق هذا الموسم، وقد تطورت هذه المشكلة خلال مران ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي.

الظهير الأيسر المخضرم بات بديلًا بصورة شبه دائمة مع زيدان لدرجة أنه اللاعب رقم 15 من ناحية المشاركة، في مقابل تحول ميندي إلى الظهير الأساسي.

وبحسب مصادر جول، فإن مارسيلو ليس المخضرم الوحيد الغاضب من إدارة زيدان للموسم، فهناك عدد من اللاعبين الآخرين "سئموا" من المدرب الفرنسي.

من سيحل محل مارسيلو أمام غرناطة؟

مع خروج مارسيلو وميندي من قائمة مواجهة غرناطة، يبدو أن زيدان سيضطر إلى الاعتماد على شاب الأكاديمية ميجيل جوتيريز في الجبهة اليسرى.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا شارك هذا الموسم في ثلاث مباريات فقط مع الفريق الأول لريال مدريد، وكلها كان بديلًا خلالها.

ما هي أهمية مباراة غرناطة لريال مدريد؟

ويدخل ريال مدريد مباراة غرناطة وعينه على الثلاث نقاط من أجل الاستمرار في المنافسة على درع الدوري الإسباني، بعد التعادل المخيب للآمال أمام إشبيلية الجولة الماضية.

النادي الملكي يحتل يأتي في المركز الثالث بفارق نقطة ومباراة أقل عن برشلونة الثاني، وبفارق نقطتين عن صاحب الصدارة أتلتيكو مدريد.

الفرصة ستكون مواتية لكتيبة زيدان لاعتلاء الصدارة في حال الفوز على غرناطة في مقابل تعثر جارهم أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسييداد.

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