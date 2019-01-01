خاص جول | مورينيو يقترب من تدريب ريال مدريد

عودة الأيام الخوالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أجرى رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، اجتماعاً اليوم مع خوسيه أنجيل سانشيز، لمدة 4 ساعات لبحث مستقبل الفريق.

ومر الميرنيجي بأسبوع كارثي، حيث خرج من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وتقلصت حظوظه في الفوز بالدوري.

وودع الملكي دوري الأبطال من الدور ثمن النهائي أمام أياكس بخسارة 4-1 في الإياب، وكذلك سقط أمام برشلونة مرتين في 4 أيام، بالكأس والدوري.

وانتهى الاجتماع بأن يكون البرتغالي جوزيه مورينيو، مديرًا فنياً للملكي حتى نهاية الموسم.

وسيتم تحديد الأمر بشكل نهائي عقب لقاء بلد الوليد يوم الأحد المقبل، والذي قد يكون الأخير لسولاري على رأس الملكي فنياً.

ويعاني ريال مدريد بطل الثلاثية الأوروبية، منذ رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، فتولى مسؤولية الملكي الإسباني جولين لوبيتيجي، ليرحل في نوفمبر الماضي.

وحل بدلاً منه سولاري، الذي قاد الفريق في 27 مباراة حقق الفوز في 17 وتعادل في 2 وخسر 8 في جميع المسابقات.

وكان مورينيو قد أبدى سعادته سابقًا بهتاف جماهير الملكي باسمه في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ودرب البرتغالي ريال مدريد 3 مواسم، حقق فيها جميع الألقاب المحلية، في الفترة من 2010 وحتى 2013، ليدرب بعدها تشيلسي ومانشستر يونايتد، الذي أقيل من تدريبه منتصف الموسم الجاري.