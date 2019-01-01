خلاف بين راموس وبيريز يعجل بتولي مورينيو تدريب ريال مدريد

تفاصيل للحوار الذي دار بين راموس وبيريز عقب الخسارة أمام أياكس

كشفت تقارير صحفية تفاصيل الخلاف بين سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز عقب الخسارة من أياكس في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ودّع بطولتي كأس الملك ودوري أبطال أوروبا عقب الخسارة من برشلونة وأياكس كما يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة عن المتصدر.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ بيريز دخل غرفة ملابس اللاعبين عقب الخسارة من أياكس وانتظر حتى انضم راموس إلى المجموعة.

وتحدث بيريز عن مستوى اللاعبين والنتائج السلبية وانتقد ما يحدث على أرضية الملعب بصورة قاسية حتى أنّه قال "عار عليكم هذا الأداء".

وأوضحت أنّ راموس خرج عن شعوره وهاجم رئيس ريال مدريد واتهمه بالسبب وراء تراجع النتائج بسبب فشل الخطة الموضوعة للموسم الحالي وعدم تدعيم الفريق بالطريقة اللازمة.

كاسبر شمايكل في تدريبات ليستر سيتي يسجل على طريقة أفضل مهاجمي العالم 😍pic.twitter.com/cLsN0IxnQc — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وبحسب الصحيفة فإن الخلاف بين راموس وبيريز استمر طوال فترة النقاش وظهرت حالة الغضب على رئيس البلانكوس.

وفي اليوم التالي استقر بيريز على التعاقد مع جوزيه مورينيو لخلافة سانتياجو سولاري في إدارة الفريق فنيًا، إذ كان السبب وراء تأجيل هذا القرار هو العلاقة السيئة بين راموس وسبيشال وان.

وتواصلت إدارة الملكي مع مورينيو ليصبح المرشح الأقرب لخلافة سولاري في الموسم المقبل بجانب إمكانية عودة زين الدين زيدان.