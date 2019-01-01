خاص جول - سبب غياب علي الحبسي عن عمان في كأس آسيا

المنتخب العماني يلعب حالياً على أمل التأهل كثالث مجموعته عقب خسارة مباراتين أمام منتخبي أوزباكستان واليابان

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت مصادر مقربة من الاتحاد العماني لكرة القدم عن السبب الحقيقي لغياب الحارس المتألق على الحبسي عن التواجد رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا 2019.

المنتخب العماني يلعب حالياً على أمل التأهل كثالث مجموعته عقب خسارة مباراتين أمام منتخبي أوزباكستان واليابان.

المصدر المقرب أكد أن الحارس كان من الممكن أن يلحق بكأس آسيا على الرغم من تعرضه للإصابة مع الهلال في مباراة فريقه أمام النصر. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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الفترة الماضية كانت قد شهدت جدلاً كبيراً بسبب غياب الحبسي عن قائمة المنتخب العماني على الرغم من عودته وجاهزيته حالياً مع الهلال.

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صباح #آسيا_مع_جول



بذكريات ملحق المونديال، أستراليا وسوريا ... مباراة ثأرية نارية ننصحكم ألا تفوّتوها، من الممكن أن تكون مباراة التأهل للمنتخب العربي السوري 🙏

ونادي وانده ع الدبيكة 🥁 .. الأردن -الذي ضمن التأهل- وفلسطين من أجل التمسك بـ آخر الآمال 🙌#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/shWdzd1MK1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 15, 2019

وأضاف المصدر في تصريحاته لـ"جول"، أن الحبسي قد تم إبلاغه بالجلوس كحارس احتياطي في البطولة وهو ما رفضه حارس مرمى نادي الهلال.

ويلعب الحارس فايز الرشيدي حارس مرمى العين السعودي حالياً كحارس أساسي للمنتخب العماني، وقدم مباراة قوية أمام المنتخب الياباني الذي نجح في الفوز بركلة جزاء في أخر مباريات المنتخب بكأس آسيا.