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خاص جول - سبب غياب علي الحبسي عن عمان في كأس آسيا

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المنتخب العماني يلعب حالياً على أمل التأهل كثالث مجموعته عقب خسارة مباراتين أمام منتخبي أوزباكستان واليابان

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت مصادر مقربة من الاتحاد العماني لكرة القدم عن السبب الحقيقي لغياب الحارس المتألق على الحبسي عن التواجد رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا 2019.

المنتخب العماني يلعب حالياً على أمل التأهل كثالث مجموعته عقب خسارة مباراتين أمام منتخبي أوزباكستان واليابان.

المصدر المقرب أكد أن الحارس كان من الممكن أن يلحق بكأس آسيا على الرغم من تعرضه للإصابة مع الهلال في مباراة فريقه أمام النصر.

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الفترة الماضية كانت قد شهدت جدلاً كبيراً بسبب غياب الحبسي عن قائمة المنتخب العماني على الرغم من عودته وجاهزيته حالياً مع الهلال.

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وأضاف المصدر في تصريحاته لـ"جول"، أن الحبسي قد تم إبلاغه بالجلوس كحارس احتياطي في البطولة وهو ما رفضه حارس مرمى نادي الهلال.

ويلعب الحارس فايز الرشيدي حارس مرمى العين السعودي حالياً كحارس أساسي للمنتخب العماني، وقدم مباراة قوية أمام المنتخب الياباني الذي نجح في الفوز بركلة جزاء في أخر مباريات المنتخب بكأس آسيا.

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