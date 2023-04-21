خاص | جوردي ألبا يكشف حقيقة عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة

ظهير البلوجرانا يتحدث حصرياً مع جول

تحدث في حوار حصري لجول نجم برشلونة جوردي ألبا حول إمكانية عودة ليونيل ميسي للفريق الكتالوني، والاتهامات الأخيرة بخصوص تورط النادي في قضية التحكيم.

وازدادت حدة التقارير بخصوص عودة ليو لكامب نو الموسم المقبل في ظل انتهاء عقده مع ناديه باريس سان جيرمان، الأمر الذي لم ينفيه رئيس البلوجرانا جوان لابورتا في عدة مناسبات.

وعلق ألبا في حواره مع جول قائلاً: "الأمر سيكون مثالياً وأخبار عظيمة، ولكن القرار بيد ليو، لم نتحدث عن الأمر ولكن من الغريب رؤية ميسي بأي قميص آخر".

وأضاف: "في النهاية، إذا أراد واستطاع النادي، الأمر سيكون مثالياً لي شخصياً، كان اللاعب الذي يفهمني بأفضل طريقة ممكنة داخل الميدان".

وعلق ألبا أيضاً على قضية نيجريرا الأخيرة والاتهامات الموجهة إلى برشلونة: "الأمر ليس لطيفاً في ظل وجود كل تلك الأنباء والضوضاء، من الصعب عزل نفسك، لاعبون مثلي كانو في برشلونة منذ الصغر الأمر بالنسبة لهم ليس سعيداً، ولكن يجب أن ننافس ونجمع النقاط ونفوز بالمباريات مهما كانت الظروف".

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