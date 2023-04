Jordi Alba en GOAL: “Llevo once años en el Barça, nadie me ha regalado nada”

El de Hospitalet se ha adaptado a su nuevo rol, se siente un hombre de club y quiere cumplir su contrato

Jordi Alba (21 de marzo de 1989, Hospitalet de Llobregat), lleva once años en el primer equipo del Barça. Casi dos décadas entre la cantera y el primer equipo. Atiende a GOAL, asegura que es feliz en el Barça, que quiere cumplir su contrato, que se está adaptando a su nuevo rol en el equipo de Xavi Hernández y siente que, juegue más o menos, siempre ha sido un hombre de club. Su fuerza es la familia, no olvida sus raíces, está agradecido al Valencia y se considera una persona directa. Alguien que, con sus errores y sus aciertos, siempre va de frente y dice lo que piensa.

¿Qué valoración le merece la temporada del Barça?

“Al final cuando estás en el Barça luchas por todos los trofeos. En Liga estamos muy bien, con una diferencia de puntos muy buena. Aún quedan partidos pero la ventaja es muy amplia, todavía tenemos que ganar los partidos que quedan que van a ser difíciles. Caímos contra el Real Madrid en Copa y en Europa si es verdad que no estuvimos a la altura, pero en la Liga estamos muy bien”

Se está diciendo que esta es una Liga ‘barata’ ¿algo que decir sobre eso?

“Desde dentro sabemos la importancia que tiene ganar la Liga. Al final cuesta muchísimo ganarla. Más viendo cómo está el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Cuesta mucho ganar la Liga, yo nunca diría que es una Liga “barata”, la verdad”

Próximo rival, Atlético de Madrid. El equipo más en forma desde el Mundial ¿cómo ve el duelo ante el equipo de Simeone?

“Desde la llegada del Cholo Simeone hace once años se ve un equipo competitivo, que ha ganado muchos títulos estos años. Después del Mundial el Atleti lleva una racha enorme, con juego y buenos resultados. Están a un nivel muy alto y seguro que vamos a tener que hacer un gran partido para superarles”

En el último partido ante el Atlético en el Camp Nou, partido enorme y golazo…

“Fue un gran gol. la verdad que el último partido ante el Atleti en el Camp Nou hice un golazo, nos dio el empate para poder ganar ese partido y tengo un gran recuerdo, pero ya ha pasado ese partido. Ahora toca intentar ganar este”

El tema de la economía del club, el ‘fair play’, el estallido del ‘caso Negreira’, el tema UEFA, la Superliga…mucho ruido. ¿El vestuario puede aislarse entre tanto ruido en el día a día?

“No es agradable ver todas estas noticias y tanto ruido, es difícil aislarse y desconectar. Además, jugadores como yo que somos del Barça desde pequeñitos, pues es verdad que no es agradable, pero tenemos que competir, seguir sumando puntos, aislándonos de todo y ganando partidos sea cualquiera que sea la situación”

La temporada en Liga es buena pero ¿qué pasó en Europa?

“Al final es verdad que tuvimos muchas bajas, pero eso no puede ser excusa. Tenemos una plantilla muy amplia, muy competitiva, pero por diferentes motivos no estuvimos a la altura. Contra el Bayern hicimos un gran primer tiempo y pudimos hacer goles, pero nos faltó una pizca de suerte, el rival al final fue mejor. En Champions los rivales en cualquier momento te pueden hacer gol…Y al final el Manchester United, que es un gran equipo… pues esa eliminatoria jugamos bien, pero te pueden hacer un gol en cualquier momento y al final nos superó”.

En lo personal, atraviesa un buen momento deportivo pero no siempre ha sido así. Hubo un momento que algunos dudaron de su barcelonismo. ¿Cómo vivió eso?

“Tengo claro lo que siento por este club y la gente que me conoce lo sabe. Eso que se dice o se comenta, pues siempre es más desde fuera. Yo me tengo que dedicar a entrenar bien, llevo aquí 11 años y nadie me ha regalado nada. Más allá de que me hayan salido partidos mejores o peores siempre he dado todo por este club…Entre cantera y primer equipo llevo 18 años, entiendo que nadie puede dudar de mi barcelonismo. Es verdad que hace años veía muchas críticas, me metía más en Internet y ahora, con el paso de los años, he ido pasando más de todo eso”

Ahora se comenta que Jordi Alba es ‘un hombre de club’. ¿Está de acuerdo?

“Siempre he sido un hombre de club. No ahora porque no juegue tanto. Siempre he intentado ayudar a los jóvenes y a los compañeros. Siempre me gusta ayudar, lo hicieron conmigo cuando era jóven. Vas cumpliendo años y ahora ves a los chicos del filial y siempre intentas ayudar. He participado en muchos partidos, ahora tiene que ser ese mi rol y me gusta ayudar a la gente joven que viene pisando fuerte”.

Jordi Alba GOAL Interview 22-23

Siempre que se habla de Jordi Alba se comenta que todavía tiene un perfil ofensivo que es realmente importante para el equipo…

“Siempre me he considerado un jugador que es importante en lo ofensivo. Soy el tercer o cuarto máximo asistente del equipo, me encuentro bien y física y mentalmente estoy en un momento muy bueno, mientras el cuerpo siga así quiero darlo todo por el Barça”

Son once años en el Barça ¿su mejor y su peor recuerdo?

“Son once temporadas en el FC Barcelona. Son muchos recuerdos. Mi mejor recuerdo a nivel de títulos, son muchos. Ganamos Champions, Ligas, Copas…Y en cuanto a partidos me acuerdo del 4-0 al Milan, que pude hacer un gol y fue una noche mágica. O la remontada del PSG, que no pude jugar pero fue increíble y lo vivía de una manera espectacular, como toda la afición. O las victorias ante el Madrid, que han sido muy intensas y se han vivido de manera especial. También he tenido momentos más críticos, pero hay que saber salir de esos momentos y prefiero quedarme con los buenos momentos”

Acaba contrato en junio de 2024 ¿cómo ve el futuro Jordi Alba? ¿Qué quiere?

“Lo que quiero es quedarme en el Barça. Cumplir mi contrato. Me siento preparado para cumplirlo. Física y mentalmente estoy muy bien. Para esto estamos, para sumar. Quiero quedarme y el Barcelona quiere que me quede. No tengo de momento noticias todavía sobre mi futuro, estoy muy tranquilo y lo que me toca es hacerlo bien. Jugar lo mejor posible siempre que se pueda, porque con lo de mi futuro siempre es más lo que se habla desde fuera. Me siento bien y quiero seguir estando preparado”.

Cambiando de tercio. Menudo lío hay montado con el arbitraje esta temporada. ¿Qué le parece el VAR, está ayudando más al jugador? ¿Cómo ve el arbitraje este curso?

“Como todos los jugadores. Los árbitros siempre vienen a darnos charlas antes de que empiece la temporada. A veces nos pitan unas manos y otras no, depende siempre de la interpretación del árbitro. El VAR es una herramienta muy buena para el fútbol, pero es verdad que todavía tenemos que mejorar mucho respecto a cómo funciona el VAR. Al final también cuando no había VAR nos quejábamos y ahora que hay, también nos quejamos. Es una gran herramienta, pero es verdad que hay que mejorar. Con el paso del tiempo irá a mejor y todos lo tendremos bastante más claro”

Hablemos del Valencia CF, su ex equipo. Está en una situación límite y tratando de no perder la categoría. ¿Sigue al Valencia?

“Claro que sí. Con la llegada del Pipo Baraja y Marchena, con los que he compartido un vestuario, pues estamos viendo un equipo mejor de lo que estaba anteriormente, aunque es verdad que está en una dinámica mala de resultados..Creo que al final se va a salvar. Siempre he tenido un gran cariño hacia el Valencia, es el club que me hizo debutar cuando no era nadie. Estuve en el Cornellá, allí hice grandes temporadas y guardo un gran recuerdo, pero naturalmente que pienso mucho en el Valencia. Fue el club que me hizo debutar en Primera. Al Valencia siempre le deseo lo mejor. Al final, el Valencia apostó por mí”

¿Cómo fue el paso de dejar Valencia y fichar por el Barça?

“Lo recuerdo con intensidad. Es verdad que estuve casi un año sin jugar en el Valencia, tenía jugadores por delante. Por lesiones me pusieron en el lateral izquierdo, alternando con Mathieu. Y al final, Vicente Del Bosque, con pocos partidos en Primera, confío en mí para poder jugar en la selección. Ahí se habló de que me querían muchos equipos. La oportunidad de jugar en el Barça no la podía dejar escapar. Se lo dije a mis agentes, que si el Barça venía a por mí, había que estar..El Valencia dio el OK, le vino bien la venta y todo fue muy rápido y fueron días muy intensos. Fiché por el Barcelona, dejé el Valencia y fue una lección de vida, me vino muy bien ir al Barça, pero sin olvidar nunca al Valencia porque le tengo mucho cariño y me dio la oportunidad de jugar en Primera División”.

Luego llegaría aquella Eurocopa ¿le cambió la vida?

“Sí, me cambió la vida. Estaba en un momento de forma espectacular, de verdad. Metía goles, daba asistencias, mentalmente estaba muy bien.Me salió todo. Recuerdo que antes del comienzo de la Eurocopa, Vicente Del Bosque me dijo que iba a ser el mejor lateral de la Eurocopa. Yo me le quedé mirando pensando ‘pero qué dice’...y al final tuvo razón. Llegué a un equipo hecho, fui de los pocos nuevos que entró en el equipo, pero era fácil jugar con ellos y me salió a la perfección”

Tendrá una relación fluída con Del Bosque entonces...

“De vez en cuando hablo con él, a Vicente le guardo un gran cariño, siempre confió en mí y en esta vida hay que ser agradecido, porque yo llevaba cuatro o cinco partidos jugando de lateral, me convocó contra Escocia en Alicante y desde entonces, jugué todo con él y siempre me dio mucha confianza”

Otro que le dio confianza fue Luis Enrique. ¿Qué pasó en el Mundial? ¿Debería haber llegado más lejos la selección española?

“Fue una pena, estábamos convencidos de que podíamos ganar el Mundial, sinceramente. Teníamos un staff muy bueno, un gran grupo, pero en ese partido…ellos se metieron atrás, Marruecos hizo un gran partido, supieron hacerlo, no metimos el gol que necesitábamos y al final en penaltis se esfumó nuestro sueño. Nunca se sabe qué hubiera podido pasar de haber ganado ese partido. Teníamos un equipo muy bueno, las ideas muy claras con Luis Enrique y fue una pena, porque al final no pudo ser”

Por cierto, no para de especularse sobre un posible regreso de Messi a Barcelona. ¿Qué le parecería su vuelta al Barça, le gustaría?

“Es una decisión de Leo. Sinceramente, no hemos hablado de este tema, pero está claro que al final, ver a Messi con otra camiseta que no sea la del Barça, siempre se hace raro. Al final si él quiere y el club quiere, por mí perfecto. Ha sido el jugador con el que mejor me he entendido en el terreno de juego. Para mí sería una gran noticia. Sería una gran noticia para todos los culés y para todos los compañeros. El futuro dirá qué pasa con Messi, pero ojalá que Leo pudiera venir”

Por curiosidad...Jordi Alba ¿es tan ‘vinagre’ como se dice?

“(Risas). Tengo fama de ser algo ‘vinagre’ jugando al fútbol, siempre ha sido así…pero no tiene nada que ver con cómo soy fuera del campo. Tímido no soy, soy una persona directa, que siempre va al frente con lo que piensa. Para eso estamos, para equivocarnos muchas veces. Soy honesto con la gente que quiero. Mis padres me han enseñado valores muy buenos, a mí y a mi hermano. Soy una persona directa. A veces tendré razón y otras estaré equivocado, pero siempre intento ir de frente por la vida. No tiene nada que ver con cómo soy como jugador. No tiene nada que ver cómo soy en el campo con cómo soy fuera. La gente se queda sólo con cómo es el jugador y entiendo el cabreo (risas)”.

La gente que le conoce siempre dice que su fuerza está en la familia…

“Mi fuerza es la familia. Siempre. Al final siempre he estado con mis padres y mi hermano. Ahora con mi mujer y mi familia, con mis hijos, que son cada día los que están conmigo. Hemos estado unidos en momentos que han sido no tan buenos, o malos, pero siempre han sido son clave para mí. Han sido fundamentales a la hora de sentirme bien, de poder jugar, de apoyarme, siempre han estado para ayudar en todo y para conseguir todo lo que he logrado en el fútbol…y para lograr todo lo que todavía puedo conseguir”

¿Se arrepiente de algo en su carrera, cambiaría algo?

“Arrepentirme no me arrepiento de nada. Siempre he hecho lo que he querido. Me considero una persona afortunada. He ganado muchos títulos…Me ha quedado por ganar el Mundial, pero no me arrepiento de nada. Me hubiera gustado cambiar algunos partidos, pero he conseguido muchas cosas en el fútbol y estoy contento con todo lo que he ganado en el mundo del fútbol”

¿Qué le gustaría que piense la gente de Jordi Alba?

“Me gustaría que pensaran que soy alguien trabajador. Siempre me ha considerado una persona trabajadora. Alguien que siempre ha dado todo lo que tenía por el Barça y por la selección. Me gustaría que piensen que deportivamente me saldrán las cosas peor o mejor, pero siempre he dado todo siempre por el Barcelona y por la selección. Quiero que la gente recuerde eso. Como la conexión que he tenido en el campo con Messi, que seguro que se acuerdan de eso. Después del futbolista, pues luego ya está el Jordi Alba persona, que la gente que me conoce ya sabe perfectamente cómo soy”.

Rubén Uría