خاص | تشافي مصر على بقاء ديمبيلي في برشلونة.. واللاعب على وشك التجديد

تطورات هامة في مستقبل الفرنسي

تمر الأيام ويقترب معها عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي مع برشلونة من نهايته، وبالتحديد في 30 يونيو.

ورغم مرور الوقت، يؤكد "جول" وفق مصادره أن تشافي هيرنانديز لا يزال مصرًا على استمرار ديمبيلي في الفريق، معتبرًا الفرنسي واحدًا من أولوياته الفعلية في الفريق، ومؤمنًا أنه يستطيع تقديم الكثير لبرشلونة.

انتداب صفقات جديدة بالتأكيد سيكون مهمة مادية أكثر تكلفة من تجديد عقد ديمبيلي، وقد أخبر تشافي الإدارة بوجهة نظره، إنه يضع رأيهم في المقام الأول لكنه يصر على موقفه بأن ديمبيلي مهم بالنسبة للفريق من الناحية الفنية، فإذا أراد الاستمرار سيكون مرحبًا به، وهو يثق في إمكانيات اللاعب إلى درجة كبيرة، ولكن رغبة الأخير نفسه هي التي تحسم المسألة.

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لابد من وضع إجابة عاجلة لهذا السؤال، لأن هناك العديد من الخيارات الأخرى في مركز ديمبيلي ينتظرها برشلونة، منها البرازيلي رافينيا والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، ولكن تشافي ميال أكثر لديمبيلي، تلك هي الحقيقة.

هناك وجهات محتملة لعثمان ديمبيلي حال عدم رغبته في تجديد العقد وإعلان ذلك رسميًا، لعل أبرزها باريس سان جيرمان وتشيلسي.

تشافي.. الداعم الأكبر لديمبيلي

يستمر تشافي بدعم ديمبيلي في وقت مهم مع برشلونة، وهو الذي أعاده للنور بالتحديد في النصف الثاني من الموسم المنصرم رغم أن الإدارة كانت قد أعلنت بشكل واضح استياءها من مماطلته في تجديد العقد.

والآن يسطر تشافي دعمًا جديدًا لديمبيلي، فحتى اللحظة الأخيرة يريد بقاءه في صفوف البلوجرانا.

تقارير صحفية إسبانية تشير بدورها إلى أن ديمبيلي يستعد لقبول عرض برشلونة الأخير للتجديد، والذي لم يختلف كثيرًا عن العرض الذي قدم له في يناير الماضي، وسط كل هذه التكهنات يظل ملف عثمان ديمبيلي من أكثر الملفات سخونة في الميركاتو.

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