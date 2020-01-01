خاص | الهلال يفاضل بين 4 لاعبين .. والحربي الأقرب

الهلال يقترب من ضم منصور الحربي في صفقة انتقال حر.

تفاضل إدارة نادي الهلال، بين 4 لاعبين في مركز الظهير الأيسر، من أجل ضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل غلق باب القيد في المملكة العربية السعودية بأيام.

ويسعى نادي الهلال لتدعيم صفوفه في مركز الظهير الأيسر، في ظل النقص العددي في هذا المركز، حيث يتواجد بشكل أساسي ياسر الشهراني.

وعلم "جول" من مصادره، أن الهلال يفاضل بين الرباعي توفيق بوحيمد لاعب الفتح، وعبد الله الشامخ لاعب الشباب، ومحمد القاسم لاعب الفيصلي، ومنصور الحربي لاعب الاتحاد والأهلي السابق.

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وأشارت المصادر إلى أن الأقرب للانضمام لصفوف نادي الهلال، هو منصور الحربي، حيث سينتقل في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد مؤخرًا.

ويعد الحربي هو الأقرب، خاصة وأنه غير مرتبط بفريق حتى الآن، والتعاقد معه لن يجد أي صعوبات، وبالتالي هو الأقرب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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منصور الحربي صاحب الـ32 عامًا، انضم لصفوف نادي الاتحاد في صيف 2018، ليرحل عن صفوف الفريق بعد موسمين قضاهم في صفوف العميد.