حملة نصراوية للمقاطعة .. شركة أشمغة تهين النصر للترويج لنفسها!

بدأ جمهور نادي النصر السعودي حملة مقاطعة لشركة "سيار" للأشمخة، بعدما أهان حساب الشركة العالمي، في محاولة للترويج لمنتجها، حتى تصدر وسم "سيار تسيء للنصر" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ماذا فعلت شركة "سيار"؟

جمهور النصر أعاد تذكير نفسه بما فعله حساب الشركة عبر "تويتر"، العام الماضي، إذ ذكّر الجماهير بديربي الرياض، الذي جمع العالمي بالهلال في 4 مايو 2017، ضمن الجولة الـ26 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

المباراة انتهت وقتها بخماسية مقابل هدف وحيد للزعيم، إذ سجل الخماسية وقتها نواف العابد وكارلوس إدواردو وعمر خربين "هاتريك"، فيما أحرز مارين توماسوف هدف النصر الوحيد.

وقام حساب "سيار" بنشر صورة نتيجة المباراة، معلقًا: "فيه أشمغة تنكوي وفيه أندية تنكوي".

هذه التغريدة عرضت الشركة لهجوم العالميين الكبير عليها، خاصةً وأنها ليست المرة الأولى التي تحاول بها إهانة النصر لصالح الهلال.

#سيار_تسيء_للنصر مش اول مره والمشكله تخسروا جمهور النصر المؤثر جداً بهذا الاسلوب وراح تخسروا كثير اذا ابتعد عنكم جمهور #النصر ! pic.twitter.com/vr1fBTjozp — الكوتش عمار (@3m__1) April 24, 2022

#سيار_تسيء_للنصر أوقح من كذا ماشفنا ومثلما فعلوا ذلك إفعلوا لهم ياجمهور النصر ،المقاطعة هي الرد على من قل أدبه مع النصر وجماهيره ، الله يكويكم بكلامكم وتعصبكم ،مباراة عابرة تعملون كذا وش بقى ماظهر وين إدارة النصر عنهم بل أين الوزارة عنهم وهم رعاة تعصب بين الأندية،أمحق رعاة ! pic.twitter.com/dRNWj2CDCp — منار الرياض (@manar9alriyadh2) April 24, 2022

سبق وأن أهانت النصر والأهلي:

في العام الماضي، وقبل ديربي الجولة الـ20 من الدوري السعودي، الذي انتهى بهدف نظيف لصالح العالمي، دعمت "سيار" الزعيم، النادي الذي ترعاه.

الشركة وقتها نشرت احتفال الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال آنذاك، بهدفيه في مواجهة عام 2020، التي انتهت بفوز الأزرق 4-1، وعلقت: "تتوقعون تنعاد؟".

فيما اضطرت الشركة نفسها في مايو 2021، للاعتذار للأهلي، بعد شكوى ماجد النفيعي؛ رئيس الراقي، لها، على إثر نشر تغريدة مثيرة قبل مواجهة الهلال أيضًا.

يتوجه فريق سيّار لكافة عشاق ومنسوبي نادي الأهلي السعودي بالإعتذار عن ما ورد في تغريدة سابقة نشرت بشكل خاطئ، علماً أنه تم اتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار الخطأ مرة أخرى.



خالص التقدير للنادي الأهلي وجماهيره ونؤكد أننا في سيار نكن لكافة جماهير الوطن كل التقدير والاحترام 🧡💚 — سيار (@sayyargcc) May 18, 2021

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