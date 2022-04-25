"الهلال قد يستفيد .. يجب إيقاف الدوري حتى البت في قضية النصر والاتحاد"

أكد الناقد الرياضي أحمد المصيبيح أهمية حسم قضية النصر ضد الاتحاد قبل استئناف الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن القرارات المتوقعة لن تؤثر على الفريقين فقط بل أطراف أخرى منها الهلال.

قضية النصر ضد حمدالله والاتحاد هي الشغل الشاغل للإعلام والشارع الكروي في السعودية، وقد ظهرت للسطح مجددًا بعد المفاجآت الأخيرة وأبرزها التسجيل الصوتي المسرب وبيان العالمي الناري.

لماذا تقدم النصر بشكوى ضد الاتحاد؟

النصر أعلن عبر بيان رسمي تقدمه بشكوى ضد لاعبه السابق عبد الرزاق حمدالله ونادي الاتحاد ومديره التنفيذي حامد البلوي في نهاية مارس الماضي لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقد أكد النصر في بيانه امتلاكه لتسجيلات تُدين حمدالله والبلوي والاتحاد وتثبت أن النادي الجداوي قام بمفاوضة اللاعب وتحريضه على الرحيل عن النصر والانضمام له قبل دخوله الفترة الحرة في عقده.

اتحاد كرة القدم أكد في بيان رسمي عدم اختصاصه بالتحقيق في تلك الشكوى لأنها تتضمن أطرافًا غير سعودية (حمدالله)، ونظرًا كذلك لأن هناك قضية مشابهة منظورة لدى فيفا، وقد رد النصر عليه بالإشارة إلى أن القضية الموجود لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم تختلف عن تلك المقدمة للاتحاد المحلي.

اتحاد الكرة تحرك بعد بيان النصر وأرسل للفيفا خطابًا يسأل خلاله عن موقفه من الشكوى، وهل يتم دمج شكوى النصر لدى الاتحادين معًا في فيفا أم ماذا؟ وقد أعلن مؤخرًا إجابة فيفا التي أكدت اختصاصه بالجانب الخاص باللاعب واختصاص الاتحاد المحلي بشكوى النصر ضد العميد.

وقد أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال بيانه الأخير أن لجنة الانضباط لديه باشرت التحقيق في شكوى النصر ضد الاتحاد بالفعل، لكن دون تحديد موعد محدد للبت في القضية.

ماذا قال المصيبيح عن قضية النصر والاتحاد؟

المصيبيح وخلال تصريحاته لبرنامج كورة عبر قناة روتانا خليجية أكد على أهمية البت في قضية النصر ضد الاتحاد سريعًا ودون خوف من استياء أي من الأطراف من قرارات اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن أطرافًا أخرى قد تستفيد أو تتضرر من تلك القرارات بينها الهلال الذي ربما تخدمه القرارات في صراعه مع الاتحاد على لقب الدوري.

وأوضح أنه مهم جدًا أن يتم حسم الملف قبل استئناف الدوري السعودي، بقوله "اتحاد الكرة مطالب بحسم القضية قبل عودة الدوري السعودي، حتى لو تطلب ذلك إيقاف الدوري حتى اتخاذ القرار المناسب".

تابع "الأمر لا يتعلق بإمكانية خصم نقاط من الاتحاد واستفادة الهلال من ذلك، لكن القرارات قد تتضمن إيقاف لاعب مثل حمدالله وهو يمثل نصف قوة الاتحاد وهو ما قد يُمثل فائدة أو ضرر لأطراف أخرى، هذا بجانب أن البت في تلك القضية سريعًا لصالح الكرة السعودية ومستقبلها".

أتم مؤكدًا أن القضية حساسة جدًا جدًا وأن اتحاد الكرة لن يجد مخرجًا يُرضي الطرفين ولذا يجب عليه اتخاذ القرار المناسب بغض النظر عن رضا الأطراف التعلقة بالقضية.

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