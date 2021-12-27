حملة نصراوية ضد الشمري: لم نعد نثق في نواياك!
شن الإعلام النصراوي، هجومًا على حكم الفيديو السعودي خلف الشمري، محملين إياه مسؤولية ضياع حقوق الفريق خلال مباراتي الطائي والحزم.
ماذا فعل العالمي أمام الطائي والحزم؟
العالمي حل ضيفًا على الطائي في العاشر من ديسمبر الجاري، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتلقى النصر الهزيمة في تلك المباراة بثنائية مقابل هدف وحيد، في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي.
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بينما استضاف العالمي، الحزم أمس الأحد، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ14 من الدوري المحلي.
ونجح النصر في الظفر بالثلاث نقاط بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، ليواصل انتصاراته للمباراة الثالثة على التوالي.
لماذا يهاجم النصراويون الشمري؟
الشمري هو من أدار مواجهتي العالمي أمام الطائي والحزم، لكنه اتخذ بعض القرارات الجدلية بهما، مما عرضه للنقد.
الإعلامي النصراوي سعود الصرامي، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حكم VAR صار أكثر أهمية من حكم الساحة، فهو من يقرر صحة الهدف من عدمه، النصر أحضر حكام أجانب لمباراة النصر والطائي والنصر والحزم، قرار حكم الساحة لم يكن النهائي، فحكم VAR قام بإلغاء هدفي النجعي وجلال الدين في مرمى الحزم، واحتسب هدف الطائي غير الصحيح وتجاهل بلنتي النصر".
فيما كتب الإعلامي عبد العزيز العوله: "مساعد حكم الفيديو الأستاذ خلف الشمري أصبح اسمًا مكشوفًا بعد تواجده في مباراتين متتاليتين للنصر (الطائي والحزم)، ففي الأولى أغفل بلنتي نصراوي واحتسب هدف تسلل للطائي، وفي الثانية ألغى هدفين صحيحين بخط تسلل مضحك!!".
وأضاف: "النصراوي لا يحسن الظن في الرجل ولا في نواياه".
ما هو موقف النصر في الدوري السعودي؟
العالمي يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، حصدها من الفوز في سبع مباريات، وتعادل في مباراتين، فيما خسر خمسة لقاءات أخرى.
ويبتعد النصر عن الصدارة بفارق ست نقاط، بجانب أن للاتحاد المتصدر مباراة مؤجلة.
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