زياش يعلن الاعتزال الدولي: قراري نهائي!

أكد حكيم زياش نجم نادي تشيلسي الإنجليزي أنه لن يعود لتمثيل منتخب المغرب مرة أخرى، وسط حرب كلامية مع البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب "أسود الأطلس".

وتم استبعاد زياش من قائمة المغرب التي خاضت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون، وبعد إقصائه أكد خليلوزيتش أنه لن يرحب بعودة نجم تشيلسي إلى الفريق "حتى لو كان اسمه ليونيل ميسي".

ورد زياش الآن متهمًا المدرب البوسني بالكذب، بينما شدد على أنه لن يعود مرة أخرى للعب مع منتخب بلاده.

ماذا قال زياش؟

وتحدث زياش في تصريحات أدلى بها لقنوات "أبو ظبي الرياضية" الإماراتية، على خلفية مشاركته مع "البلوز" في كأس العالم للأندية 2021.

وقال زياش: "أتفهم غضب الجماهير، لكن لن أعود إلى منتخب المغرب، وهذا قراري الأخير".

وأضاف: "من الواضح بالنسبة لي كيف تسير الأمور هناك، وأنا أركز على ما أفعله، والآن هذا هو فريقي".

وتابع: "في نهاية المطاف، إنه قرار اتخذه المدرب ويجب احترامه، كل الكذب الذي جاء معه واضح بالنسبة لي، ولن أعود إلى منتخب المغرب".

واختتم زياش: "أتفهم المشجعين وأشعر بالأسف من أجلهم، لكن هذا هو الوضع الحالي".

ماذا حدث؟

آخر مرة لعب فيها زياش مع المغرب كانت في يونيو الماضي خلال مباراة ودية ضد بوركينا فاسو، وكانت تلك المباراة نقطة انطلاق لخلافه مع المدرب البوسني.

وبعد تلك المباراة قال وحيد خليلوزيتش: "سلوكه في آخر مباراتين، وخاصة الأخيرة لم يكن سلوك لاعب في المنتخب الوطني، كقائد في الفريق يجب أن يكون قدوة إيجابية".

وأضاف: "وصل متأخرًا وبعد ذلك رفض حتى العمل، لم يكن هناك جدوى من مناقشته بعد ذلك".

وضاعف المدرب البوسني من الأزمة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن سلوك زياش مع المنتخب "ليس مناسبًا".

وقال عن زياش: "إنه لا يريد أن يتدرب ولا يريد اللعب، إنه لا يأخذ الأمر على محمل الجد، لأن أتوسل إليه للعودة".

واختتم البوسني: "بعد بطولة أمم إفريقيا 2019، كان الأكثر تعرضًا للانتقادات، تعرض لصيحات الاستهجان، يجب ألا ننسى ذلك".

وشارك زياش في 40 مباراة ودية مع منتخب المغرب، وأحرز 17 هدفًا بقميص "أسود الأطلس".

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