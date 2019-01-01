حمدان الشمراني يرفض فكرة العودة إلى الأهلي

حمدان الشمراني رفض العودة إلى النادي الأهلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الفيصلي عن رغبة النادي الأهلي في استعادة اللاعب حمدان الشمراني من جديد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان النادي الأهلي قد تخلى عن الشمراني مجانًا الصيف الماضي، لينضم إلى نادي الفيصلي ويُقدم مستوى فني مميز.

التقارير أشارت إلى أن حمدان الشمراني رفض العودة إلى النادي الأهلي حيث رفض عرضًا من إدارة النادي.

🕕76:90= #التعاون و #الفيصلي الأكثر تسجيلاً في الدوري السعودي خلال هذه الدقائق برصيد 17 هدف. pic.twitter.com/HkWKHzXH8B — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 25, 2019

رئيس الفيصلي فهد المدلج كان قد أكد رغبة العديد من الأندية في التعاقد مع اللاعب، وعلى رأسها ناديي الهلال والاتحاد.

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وأوضحت التقارير أن اللاعب يميل إلى الموافقة على الانتقال إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي المقبل في حال وصول عرضًا رسميًا لإدارة الفيصلي.