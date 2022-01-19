حكيمي عن هدفه أمام الجابون: الأفضل في مسيرتي الكروية

أعرب النجم المغربي، أشرف حكيمي عن سعادته بتسجيل هدف التعادل أمام الجابون ووصفه بأنه أفضل أهدافه في مشواره الكروي.

وخطف حكيمي ليلة أمس التأهل وصدارة المجموعة لبلاده بعد أن أدرك التعادل في الدقيقة 84 من ركلة حرة مباشرة رائعة.

ليرفع منتخب المغرب رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة يليه الجابون في المركز الثاني بـ5 نقاط بينما جزر القمر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وودع منتخب غانا البطولة برصيد نقطتين.

ماذا قال حكيمي؟

وقال مهاجم باريس سان جيرمان للصحفيين عقب المباراة: " "لقد سجلت أفضل هدف في مشواري الكروي من ركلة حرة، لقد شاهدت فيديو سابق لحارس منتخب الجابون، وعرفت كيف يتحرك من مكانه، وقلت لزميلي بوفال أن يترك لي الركلة".

واستطرد قائلا: "كانت مباراة صعبة، المنتخب الجابوني لم يكن سهل، وقدم هو الآخر مباراة جيدة وكان خصمًا قويًا، لكن المنتخب المغربي عرف كيف يحقق الأهم".

وختم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي: "أشكر الجمهور المغربي على دعمه ومساندته لنا، نحن نفكر فيه دائما، ونعده بأننا لن ندخر أي جهد من أجل إسعاده والفوز باللقب".

ما هو موقف المغرب؟

بعد أن أصحب "الأسود" في صدارة المجموعة الثالثة، ستكون مباراته في دور الـ 16 أمام ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة مساء الثلاثاء،

بينما الجابون (ثاني المجموعة الثالثة) تواجه بوركينا فاسو (ثاني المجموعة الأولى) في أول المباريات المحددة لثمن النهائي.

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