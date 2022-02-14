حكيمي: الخروج من أمم إفريقيا عار .. وهذا اللاعب فاجأني في باريس!

يعد المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي واحدًا من بين اللاعبين الذين ستسلط عليهم الأضواء مساء الثلاثاء، خلال مواجهة ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء، في مواجهة من بين الأبرز في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأجرى حكيمي مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، تحدث فيها عن مشاركته مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا، ومستقبل كيليان مبابي، والحياة في باريس.

ما هو شعور حكيمي بعد المشاركة في أمم إفريقيا؟

وفي بداية المقابلة، تحدث حكيمي عن خوض غمار كأس أمم إفريقيا بقوله: "كان الشعور حلوًا ومرًا، شعرت بالإحباط بعد العمل الجيد الذي قمنا به، وكيف سارت المباريات، وأن لدينا فرصة للقيام بأشياء رائعة في البطولة".

وأضاف: "كنت متحمسًا لمساعدة الفريق والذهاب بعيدًا، وكنا جميعًا في نفس القارب، لكن الحقيقة أنه كان من العار أن نغادر البطولة بتلك الطريقة، حزين على الخروج، لكن سعيد جدًا بالعمل الذي قام به الفريق بأكمله".

وودع منتخب المغرب كأس أمم إفريقيا من الدور ربع النهائي، بالخسارة أمام مصر بنتيجة 2-1 بعد التمديد لأشواط إضافية.

ماذا قال حكيمي عن مواجهة ريال مدريد؟

وتطرق حكيمي إلى مواجهة ريال مدريد، ناديه السابق، بقوله: "ستكون مباراة ممتعة، وهو فريق في قلبي بسبب كل ما قدمه لي، لقد شكلني كشخص وكلاعب، وجعلني أتعلم، سأستعد جيدًا للمباراة".

هل وصل حكيمي إلى الاستقرار في باريس؟

حكيمي انتقل إلى باريس سان جيرمان بعد موسم واحد في إنتر الإيطالي، وقال المغربي: "الحقيقة هي أنني أشعر براحة كبيرة، كما لو كنت في المنزل".

وأضاف: "لقد استقبلني الناس جيدًا، النادي والجماهير، حتى قبل حضوري شعرت بالعاطفة، النادي راهن علي، وبذل جهودًا كبيرة من أجلي".

هل يجعله التدريب مع ميسي ونيمار أفضل؟

أجاب حكيمي على هذا السؤال قائلًا: "بالطبع يجعلونك أفضل كما أنني أساعدهم، أنا محظوظ بما يكفي لألعب عمليًا مع الأفضل في كل مركز، والحقيقة هي أنني أتعلم وأتحسن كل يوم".

وأضاف: "من الطبيعي أن يفاجئك لاعبون مثل ميسي أو نيمار أو مبابي، لكن الحقيقة هي أن الشخص الذي فاجأني على وجه الخصوص هو ماركو فيراتي، إن رؤيته شخصيًا والتدرب معه أمر رائع".

وتابع: "تدرك أنه على الرغم من تعرضه للضغط المستمر إلا أنه هادئ تمامًا، يمسك الكرة ومن المستحيل أن تأخذها منه، رؤية فيراتي أمر ممتع".

ما هي طبيعة علاقة حكيمي ومبابي؟

وتطرق حكيمي إلى العلاقة الوطيدة التي ربطته سريعًا بالفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وتحدث عن المرة التي قال فيها الفريق بأن حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم.

وقال حكيمي: "عندما يثني عليك لاعبون رائعون مثل كيليان، فهذا يبعث على الارتياح، لأنك ترى أنك تقوم بالأشياء بشكل جيد، كل هذه السنوات من العمل والتضحيات التي جعلتك تصل إلى هنا تستحق العناء".

وأضاف عن علاقتهما: "الحقيقة هي أننا أتعامل معه بشكل جيد للغاية، لقد حصلنا على علاقة جيدة منذ اليوم اليوم، بسبب التقارب في العمر لدينا أشياء كثيرة نراها أو نفعلها نتفق عليها".

وقال عن مستقبل مبابي في ختام حديثه: "دعونا نرى ما سيحدث، أتمنى له الأفضل في مسيرته وفي حياته، سيقرر في النهاية، وسنستمتع به خلال الأشهر المتبقية له معنا، وسنرى بعد ذلك ما سيحدث".

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