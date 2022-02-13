خطيئة تير شتيجن وعقاب إسبانيول .. برشلونة تخسر بالبديهيات يا تشافي!

كاد برشلونة أن يتعرض للهزيمة أمام نظيره إسبانيول بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، لكن أبى البديل لوك دي يونج أن يخسر فريقه بعد سبع مواجهات دون هزيمة في كل البطولات.

المباراة المثيرة التي شهدت تقدم برشلونة وقلب إسبانيول للنتيجة قبل تعادل الضيوف في اللحظات الأخيرة كانت شاهدة على كم أخطاء لا يصدق من فريق تشافي.

بذلك النوع من الأخطاء لا يمكن لتشافي وفريقه الحلم بالمنافسة على المركز الرابع حتى، ليس المنافسة على البطولات.

لذلك دعونا نرصد مجموعة من الأخطاء القاتلة لفريق تشافي في مواجهة إسبانيول خلال ديربي كتالونيا:

إن لم تجهز على الخصم سيعاقبك

بشكل عام حصل برشلونة على أكثر من فرصة من أجل التسجيل في المباراة عقب الهدف الأول الذي سجله بيدري بشكل مبكر للغاية.

بعد ذلك الهدف وبشكل منطقي اهتز إسبانيول وسيطر برشلونة على مجريات الأمور، وكان يستطيع زيادة الغلة بسهولة.

الجميع ظن أننا سنشاهد نسخة أخرى من مباراة أتلتيكو مدريد التي أقيمت في الأسبوع الماضي، بقوة ورغبة كبيرة في التسجيل، لكن العكس هو ما حدث، وأهدر نجوم النادي الكتالوني الهدف تلو الآخر.

2' إسبانيول 0-1 برشلونة

40' إسبانيول 1-1 برشلونة

64' إسبانيول 2-1 برشلونة

90+6' إسبانيول 2-2 برشلونة



برشلونة يخطف نقطة من إسبانيول ✅



رأسية دي يونج تنقذ برشلونة من الخسارة في الوقت القاتل ❌ pic.twitter.com/q1KePx8fiG — GOAL Arabia (@GoalAR) February 13, 2022

إلى متى يا بوسكيتس؟

بالرغم من أن الهدف ليس خطأ بوسكيتس بشكل كامل إلا أن نجم خط وسط النادي الكتالوني كان يمكنه التصرف بشكل أفضل في تلك الكرة.

الضغط بشكل أفضل من قبل بوسكيتس كان ليمنع سيرجي داردير من التسديد والتبعية كان سيمنع إسبانيول من التسجيل.

التكاسل في الضغط لجزء من الثانية من قبل بوسكيتس جعله يقرر الوقوف في مكانه لغلق زاوية التسديد، فلم يضغط ولم يغلق، وكلف برشلونة هدفًا آخر، فإلى متى يا بوسكيتس سيتحمل النادي الكتالوني تلك الأخطاء.

خطيئة تير شتيجن

من شاهد كرة هدف إسبانيول سيرى تشافي هيرنانديز يصيح ويضرب بيده على الخط، ليس لأن الخصم سجل بل لأن الهدف جاء بسذاجة كبيرة.

دفاع برشلونة لم يجد أي معاناة في الخروج بالكرة من الخلف، وضغط فريق إسبانيول كان شبه معدوم، لكن تير شتيجن قرر لعب كرة طويلة.

مثل ذلك الخطأ المكرر الغير مبرر تسبب بشكل مباشر في فقدان برشلونة للاستحواذ، وبعد ذلك بشكل مباشر تلقى النادي الهدف.

المبدأ الأول في برشلونة خلال فترته الذهبية هو أن الفريق طالما يملك الكرة فكيف يمكن للخصم التسجيل، لكن تير شتيجن فعل ما هو عكس ذلك وفرط فيها ليسجل إسبانيول!

بيت القصيد

صحيح أن برشلونة تحسن بعد قدوم تشافي، وأن معدل فقدان النقاط قل كثيرًا والترتيب أصبح أفضل في جدول الدوري الإسباني.

لكن النادي الكتالوني لا يزال يعاني من الكثير من المشاكل التي قد تعيق إنقاذ الموسم الخاص به، وبالتبعية قد تعيق عملية التطور في الفريق.

في النهاية يتوجب على تشافي وبشكل عاجل أن يضع حلولًا ولو مؤقتة لتلك المشاكل، فصحيح أن الفريق يحقق النقاط، لكن استمرار تلك الثغرات سيكون من منغصات الحياة على جماهير النادي الكتالوني التي سرعان ما ستغضب ولن تفرق بينه وبين رونالد كومان في المعاملة.