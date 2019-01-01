تقارير - حكم موقوف يُدير مواجهة الوحدة الإماراتي والاتحاد السعودي

تعرض الحكم أحمد العلي للإيقاف من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الأردني لكرة القدم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة جدل كبيرة عقب إعلان لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الوحدة الإماراتي واتحاد جدة السعودي.

وتم الاستقرار على طاقم تحكيم أردني بقيادة الحكم أحمد العلي، لقيادة مباراة الفريقين يوم الإثنين المقبل بالإمارات.

المفاجأة التي أثارت الجدل هي تعرض الحكم أحمد العلي للإيقاف من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وأضافت تقارير إلى أن حكم المباراة المنتظرة تم إيقافه لارتكابه خطأ تحكيمياً مؤثراً وغير مقصود، خلال نهائي كأس الكؤوس، والذي جمع فريقي الوحدات والجزيرة بالأردن.

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وتُعد هذه المواجهة بحسابات خاصة لنادي الوحدة، خاصة بعد خسارته المباراة الأولى أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي خارج الديار، بينما يدخل الاتحاد المباراة منتشيًا بالفوز على الريان القطري، بخمسة أهداف مقابل هدف، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.