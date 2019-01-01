مفاجأة - مدير فني محلي يقترب من قيادة المنتخب السعودي

وجود رغبة في تولي مدرب سعودي مهمة قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن نوايا الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وكان اتحاد الكرة السابق برئاسة قصي الفواز، قد رفض تمديد عقد المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي عقب الخروج من منافسات كأس آسيا 2019.

التقارير المقربة من الاتحاد الكرة كشفت عن وجود رغبة في تولي مدرب سعودي مهمة قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويتولى لؤي السبيعي، المهمة مؤقتًا، في رئاسة الاتحاد السعودي بعد استقالة قصي الفواز، حيث يستهدف الاستعانة بمدرب مؤقت، على رأس القيادة الفنية للأخضر السعودي.

🦁 الأسد جوميز @BafGomis يعرف جيدًا قيمة الشلهوب ويصفه بالأسطورة 💙



(📽️: IG/ bafetimbigomiz_off) pic.twitter.com/KW7w24J8kk — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 5, 2019

وكان عقد المدير الفني الأرجنتيني بيتزي قد أنتهى مع الأخضر السعودي عقب الخروج أمام اليابان في دور الـ16 من كأس آسيا التي أقيمت يناير الماضي في الإمارات.

ومن المتوقع أن يتولى مدرب محلي القيادة الفنية للمنتخب السعودي، خلال معسكر مارس المقبل، حيث يفضل المجلس الحالي، ترك مهمة اختيار المدرب الدائم، لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم الجديد، والذي سيتم انتخابه خلال الشهرين القادمين.