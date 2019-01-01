حكم سريلانكي يدير لقاء السد والنصر في دوري أبطال آسيا

مواجهة قوية بين السد والنصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة السد القطري أمام النصر السعودي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل خلال منافسات دوري أبطال آسيا.

ويحل النصر السعودي ضيفًا على نظيره السد القطري، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

ووفقًا لما أعلن عنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن طاقم سريلانكي سيدير لقاء السد القطري والنصر السعودي، الهام خلال ربع النهائي من دوري الأبطال.

ويدير اللقاء السريلانكي ديلان بيريرا، يوم الإثنين المقبل، التي ستقام في قطر المقبل، على ملعب "جاسم بن حمد بنادي السد".

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ويرغب الإسباني تشافي هيرنانديز للمرور من هذا الدور إلى نصف النهائي سعيًا من أجل الحصول على اللقب في هذه النسخة، ويكفيه الفوز بهدف واحد.