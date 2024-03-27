حقيقية أم كذبة استهدفت اللاعب؟ .. الهلال يكشف رسميًا عن حالة حسان تمبكتي الصحية

الهلال يحسم الجدل رسميًا..

SHAHID

شهدت الساعات القليلة الماضية، جدلًا كبيرًا بشأن أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ وذلك قبل ديربي الشباب المرتقب، يوم السبت القادم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا اللاعب الهلالي؛ هو المدافع الدولي حسان تمبكتي، الذي أعلنت صحيفة "الرياضية" عن تجدد إصابته في مفصل القدم، خلال الساعات القليلة الماضية.

البعض كذب هذا الخبر؛ مع نشر مقطع فيديو يوضح أن تمبكتي، شارك في التدريبات الجماعية لنادي الهلال، مساء يوم الأربعاء، بشكل طبيعي للغاية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ووسط كل هذا الجدل.. كشف نادي الهلال في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "‘إكس"، عن الحالة الصحية للمدافع الدولي الشاب.

الهلال أشار إلى أن تمبكتي شارك بالفعل في الجزء الأول من التدريبات، مساء يوم الأربعاء، قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي؛ بعد إصابته الأخيرة في مفصل القدم.

ومن ناحيته.. أشاد الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، بالخطة التي وضعها الزعيم الهلالي، للاعب.

الشهراني كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لليوم الثاني.. تمبكتي يشارك في جزء من التدريبات ثم يكمل برنامجه التأهيلي؛ وهذا التدرج طبيعي وأفضل للاعب والنادي، بعد غياب شهر".

جدير بالذكر أن حسان تمبكتي، انضم إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ وذلك بعد منافسة شرسة من النصر والأهلي تحديدًا.

SHAHID