الصفقة الملعونة .. تجدد إصابة نجم الهلال قبل ديربي الشباب

انتكاسة جديدة لنجم نادي الهلال..

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تعرض أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إلى "انتكاسة" كبرى، خلال الساعات القليلة الماضية.

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الهلال يستعد لمواجهة الشباب، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ وهي الأولى للفريقين، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الأربعاء، تجددت إصابة النجم الدولي حسان تمبكتي، مدافع الزعيم الهلالي، في مفصل القدم.

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تمبكتي كان يستعد للعودة إلى المباريات؛ بعد الشفاء من إصابة "المفصل"، التي تعرض لها قبل مواجهة الاتفاق، في الجولة 21 من مسابقة الدوري؛ قبل أن تتجدد عليه الآلام، في الساعات القليلة الماضية.

ولم تحدد الصحيفة، مدة غياب المدافع الدولي بسبب تجدد هذه الإصابة؛ إلا أنها شددت على أنه لن يلحق بديربي الشباب المرتقب، يوم السبت القادم.

وعانى حسان تمبكتي، خلال الموسم الرياضي الحالي فقط، من 6 إصابات مختلفة؛ نصفها تقريبًا على مستوى مفصل القدم.

جدير بالذكر أن الهلال خطف تمبكتي، في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد صراع شرس مع النصر والأهلي تحديدًا؛ وذلك في صفقة سببت موجة من الاستقالات والتحقيقات في ناديه السابق الشباب، مع تدخل وزارة الرياضة السعودية.

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