حفظ شكوى تسجيلات الاتحاد وحمد الله؟ .. "ليست قضية زواج!"

أثارت تطورات قضية النصر ضد الاتحاد والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لغطًا كبيرًا في الوسط الرياضي السعودي، حول ما إذا كانت لجنة الاحتراف ستقرر حفظ القضية وغلق الملف أم لا؟

ما هي تطورات القضية؟

الأزمة بدأت في نوفمبر 2021 وقتما فسخ النصر عقد حمد الله من طرف واحد، بداعي وجود أسباب قانونية وشرعية بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بعدها بفترة، أعلن النادي الجداوي تعاقده مع اللاعب في صفقة انتقال حر، ليبدأ مهمته بشكل رسمي مع العميد بدايةً من يناير الماضي.

طوال تلك الفترة، كانت الشكاوى مقتصرة على النصر وحمد الله، كلاهما يشكو الآخر، بسبب الأمور المالية، لكن مؤخرًا دخل الاتحاد على الخط.

العالمي حصل على تسجيلات صوتية لمكالمات جمعت المهاجم مع حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، يحرض بها الأخير اللاعب على الرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده.

وقدم النادي العاصمي شكوى أمام الجهات المسؤولة مرفقًا إياها بهذه التسجيلات، ورغم تنصل اتحاد الكرة في البداية من المسؤولية في هذه القضية بشكل غير مباشر من خلال بيان رسمي، أكد خلاله أن مثل هذه القضايا ليست من اختصاصه، تراجع وبدأ التحقيقات.

أما عن التطورات فإن صحيفة "الرياضية" أكدت أن الاتحاد أكد للجهات المسؤولة أن التسجيلات التي حصل عليها العالمي مفبركة، ناكرًا تمامًا علمه بها. (طالع التفاصيل)

"ليست قضية زواج"

البعض اعتبر إنكار النادي الجداوي لصحة التسجيلات إنهاءً للقضية، وأن الجهات المسؤولة ستضطر لحفظها لعدم كفاية الأدلة، وهو ما سخر منه الإعلامي الرياضي صالح الطريقي.

الطريقي أوضح ساخرًا أن القضية يمكن أن يتم حفظها إذا كانت متعلقة بأمور الزواج والخطبة فقط.

سخرية الطريقي جاءت بعدما كتب الإعلامي الرياضي محمد العميري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نادي الاتحاد رد بالمختصر .. التسجيلات مفبركة، مع السلامة".

وجاء رد الطريقي: " شرح : تختلف "قضية الزواج أو وساطة الخطابة" عن القضايا القانونية. في الزواج يكفي أن يقال للخطابة "ما في نصيب لتتفركش" الخطبة . في القانون "نفي المتهم" سيستدعي تحويل التسجيلات لجهات مختصة لمعرفة صحة الأصوات وحدوث المكالمات بين الأطراف، ما سينتج عنه سيبرئ المتهم أو يدينه".

شرح :

تختلف "قضية الزواج أو وساطة الخطابة" عن القضايا القانونية.

في الزواج يكفي أن يقال للخطابة "ما في نصيب لتتفركش" الخطبة .

في القانون "نفي المتهم" سيستدعي تحويل التسجيلات لجهات مختصة لمعرفة صحة الأصوات وحدوث المكالمات بين الأطراف، ما سينتج عنه سيبرئ المتهم أو يدينه.

دوك🌹 https://t.co/Qzibe5JpYs — صالح الطريقي (@saleh_alturigee) May 10, 2022

رد قانوني:

من جانبه، خرج المحامي سعود الرمان لتوضيح الصورة للرأي العام، مؤكدًا أن حفظ القضية لمجرد نفي الاتحاد صحة التسجيلات أمر عارٍ تمامًا من الصحة.

وأشار المحامي إلى أن لجنة الاحتراف ستلجأ لبعض الخبراء من أجل التأكد من كون التسجيلات صحيحة أم مفبركة.

وكتب الرمان، عبر حسابه على "تويتر": "في حال صحة أنباء نفي نادي الاتحاد التسجيلات المسربة فأنه يجب على لجنة الاحتراف الاستعانة بخبراء للتأكد من صحة التسجيلات استنادا للمادة 8\5 من لائحة الاحتراف وبالتالي ما يتردد عن التوجه بحفظ القضية غير صحيح إطلاقًا".

في حال صحة أنباء نفي نادي #الاتحاد #التسجيلات_المسربة فأنه يجب على #لجنة_الاحتراف الاستعانة بخبراء للتأكد من صحة التسجيلات استنادا للمادة 8/ 5 من #لائحة_الاحتراف وبالتالي ما يتردد عن التوجه بحفظ القضية غير صحيح إطلاقاً pic.twitter.com/jSLohrTzBD — المحامي سعود الرمان (@alrummansaud) May 10, 2022

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