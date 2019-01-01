حسين المقهوي عن فوز الأهلي على الفيصلي: مباراة صعبة ونحن جعلناها أصعب

لاعب الأهلي يتحدث بعد الفوز على الفيصلي

أبدى حسين المقهوي نجم وسط الأهلي سعادته بالفوز على الفيصلي في الجولة العاشرة من الدوري السعودي، مؤكدًا أن اللقاء كان صعبًا وأنهم جعلوه أصعب.

وحافظ الأهلي على قربه من ثنائي الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، وسيلعب النصر غدًا الأحد أمام الوحدة فيما تأجلت مباراة الهلال لانشغاله بلقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز، والذي سيُلعب غدًا في مدينة سايتاما اليابانية، ويمتلك الفريقان 20 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

الهلال يختتم تدريباته لمواجهة أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

المقهوي تحدث عقب اللقاء قائلًا للقنوات السعودية الرياضية "الحمد لله على النقاط الثلاثة، مباراة صعبة لأنها بعد فترة توقف للدوري وقد جعلناها نحن أصعب بإهدار الكثير من الفرص السهلة للتسجيل".

وعن أسباب إضاعة هذا الكم الكبير من الفرص، قال اللاعب السعودي "ربما نقص في التركيز بجانب إجهاد بعض اللاعبين بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي، والبعض الآخر يفتقد لنسق المباريات لأنه لم يلعب منذ فترة طويلة، لكن الأهم تحقق وهو حصولنا على النقاط الكاملة".

أضاف حول مدى تأثر الفريق بتوقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مجددًا لمشاركة المنتخب السعودي في خليجي 24 "آمل بإذن الله ألا نصاب بقلة التركيز بعد استئناف البطولة، خاصة أن المباريات بعد التوقف عادة ما تكون صعبة، وما يزيد الأمر تعقيدًا هو أننا سنخوض مباريات صعبة ضد الفرق المنافسة لنا على اللقب".