الهلال يختتم تدريباته لمواجهة أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

المباراة تُقام يوم غدٍ الأحد

اختتم الهلال تدريباته في اليابان استعدادًا لخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني غدًا الأحد في ملعب سايتاما 2002.

وتقرر خلال الاجتماع التنسيقي بين ممثلي الناديين اليوم أن يرتدي الفريق السعودي قميصه الأزرق خلال المباراة، والتي سيسعى خلالها للاستفادة من انتصاره ذهابًا بهدف دون رد والتتويج بلقبه الثالث في البطولة والأول في دوري أبطال آسيا بنظامه الجديد.

لوشيسكو: الهلال مستعد للأجواء الماطرة، وكنو جاهز للقاء

وأوضح حساب الهلال الرسمي على تويتر أن الفريق بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو ركز في التدريبات على الجوانب الفنية، وقد شمل المران تدريبات فنية وجمل تكتيكية ومناورة على مساحة نصف ملعب.

وأقيم المران اليوم على ملعب سايتاما 2002 الذي سيحتضن المباراة النهائية عند الساعة السابعة بتوقيت اليابان يوم غدٍ الأحد، وقد تابعه رئيس الهلال فهد بن سعد بن نافل.

وكان لوشيسكو أن أكد جاهزية الفريق للقتال وتحقيق حلم الفوز بدوري أبطال آسيا إلى واقع، كما طمأن الجميع على جاهزية نجم الوسط محمد كنو لخوض المباراة.

ومن جانبه، أشاد محمد الشلهوب بالجيل الحالي للفريق السعودي موضحًا أنه لا يقل تميزًا عن جيل عام 2000 الذي تُوج ببطولة الأندية الآسيوية بالفوز 3-2 على جوبيلو إيواتا الياباني.