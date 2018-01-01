حسين الشحات: نحتاج لدعم الجماهير للانتصار على الترجي التونسي

العين الإماراتي يسعى لتخطي الترجي التونسي إلى نصف نهائي مونديال الأندية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد المصري حسين الشحات، لاعب فريق العين الإماراتي، على أن فريقه يجب أن يسجل في مرمى الترجي التونسي، من أجل الوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

العين سيواجه الترجي التونسي غدٍ السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، لتحديد المتأهل إلى دور النصف نهائي.

الشحات قال خلال تصريحات للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "ما فعلناه في مباراة ولينجتون النيوزلندي كان أمرًا رائعًا، والهدف الذي سجلناه في الشوط الأول كان حاسمًا لنتيجة اللقاء".

اللاعب المصري تابع "يجب علينا أن نتعلم من أخطاء مباراة ولينجتون، وأن يكون لنا الأسبقية في التسجيل".

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لاعب العين أردف "بالتأكيد الترجي يمتلك تشكيلة قوية، والدليل التتويج بدوري أبطال إفريقيا، على حساب فريق بحجم الأهلي، وستكون مواجهة صعبة، لأنهم فريق كبير، وعلينا احترامهم".

لاعب المنتخب المصري اختتم تصريحاته قائلًا "هدفنا المنافسة على البطولة وتحقيقها، واستغلال خوض المباريات على أرضنا ووسط الجماهير، ونحتاجهم بقوة أمام الترجي لتحقيق الانتصار".

العين كان قد حول خسارته بثلاثة أهداف دون رد، إلى تعادل بثلاثة أهداف أمام ولينجتون النيوزلندي، قبل الاحتكام إلى الركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت للفريق الإماراتي.