حسم مصير بريجوفيتش بعد مواجهة الاتحاد والفتح

من المنتظر الموافقة على هذا الأمر في حال وصول عرض مناسب للاعب من الناحية المادية

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد السعودي اقتراب حسم مصير المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم الفريق خلال الأيام المُقبلة ومع بداية الميركاتو الشتوي.

وقالت التقارير أن المدير الفني الهولندي تين كات سيُحدد مصير اللاعب مع نهاية مواجهة الفريق المقبلة أمام الفتح، غداً الأربعاء، في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها قالت إنه من المتوقع أن يتم التوجيه بالموافقة على إعارة اللاعب أو انتقاله لأحد الأندية الراغبة بالاستفادة من خدمات اللاعب.

ومن المنتظر الموافقة على هذا الأمر في حال وصول عرض مناسب للاعب من الناحية المادية، وكذلك التوصل إلى اتفاق مع مهاجم بديل للتعاقد معه.

في السياق نفسه، وضعت الإدارة عدة خيارات هجومية على طاولة الهولندي هينك تين كات، مدرب الفريق، من أجل الاختيار بينهم بما يتوافق مع طريقة لعبه.

وستشهد الأيام المُقبلة بعض التغييرات في قائمة العميد، مع بداية فتح الميركاتو الشتوي خاصة بعد رحيل أكثر من لاعب أجنبي خلال الفترة الماضية، حيث من المنتظر تعويضهم بالشكل المناسب.

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وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد وقعت عقداً احترافياً مع نجم خط الوسط الأرجنتيني ليوناردو جبل (28 عاماً)، قادماً من نادي روزاريو سنترال، وبصفقة كلفت الخزينة الصفراء نحو مليون ونصف المليون دولار.