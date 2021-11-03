مسلسل تشافي لا يتوقف .. اجتماع برشلونة مع السد ينتهي دون اتفاق

أشارت تقارير صحفية، إلى أن اجتماع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي السد، مع إدارة فريقه وإدارة برشلونة، فشل وانتهى دون الوصول لاتفاق بشأن مستقبل المدرب الإسباني.

ويعد تشافي مرشحًا وبقوة، لتولي منصب المدير الفني للفريق الكتالوني، خلفًا للمدرب رونالد كومان والذي تمت إقالته الأسبوع الماضي، عقب الخسارة من رايو فاييكانو.

ويتواجد في قطر حاليًا ثنائي إدارة برشلونة، ماثيو أليماني المدير الرياضي للفريق، بالإضافة إلى رافا يوستي نائب رئيس مجلس الإدارة، لحسم ملف التعاقد مع تشافي أسرع وقت.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن تشافي اجتمع مع ممثلي برشلونة والسد، يوم الأربعاء بشأن الوصول لاتفاق بشأن مستقبله والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، ليعود تشافي إلى بيته القديم في أقرب فرصة.

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ووفقًا للتقرير الذي نشرته الصحيفة الإسبانية، فإن الاجتماع انتهى دون الوصول إلى أي اتفاق، ومن المنتظر عودة المفاوضات من جديد يوم الخميس، من أجل إعادة تشافي إلى كامب نو بعد ست سنوات.

وتعمل إدارة برشلونة على التعاقد مع تشافي في أسرع وقت، خاصة أن المدرب يسعى للعودة إلى ناديه القديم وخوض تجربة تدريب الفريق، ومن جانبها إدارة السد متمسكة بعقدها مع المدرب الإسباني والذي يستمر لعامين، ولكن في الوقت ذاته يعلمون أنهم لا يستطيعون حرمان تشافي من تحقيق حلمه بالعودة إلى برشلونة.

ويمتلك تشافي شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 5 مليون يورو، ولكن إدارة برشلونة لا تريد دفع المبلغ نقدًا، وتعمل على تسوية وجدولة المبلغ، بالإضافة لمباراة ودية يلعبها الفريق الكتالوني في العاصمة القطرية الدوحة.