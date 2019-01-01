حافلات من الدمام إلى البحرين لمؤازرة السعودية أمام اليمن

الأخضر يبدأ رحلة البحث عن العودة إلى كأس العالم بعد غدٍ الثلاثاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، تخصيص حافلات للتوجه إلى دولة البحرين، من أجل مؤازرة المنتخب الوطني خلال مواجهة اليمن.

الأخضر وصل اليوم الأحد، إلى العاصمة البحرينية "المنامة"، حيث يلاقي نظيره اليمني، بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

باهبري: جاهز للقاء اليمن وهذه نصيحة رينار لي

وأوضح الاتحاد السعودي أن الحافلات مخصصة للعوائل والشباب، ستنطلق من ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، في تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم المباراة، على أن تعود مرة أخرى عقب نهاية اللقاء.

🏟 — دعمًا للأخضر في انطلاقته نحو #كأس_العالم 🇸🇦💚 .

تسيير حافلات للجماهير من الدمام لحضور أولى مباريات التصفيات في البحرين أمام منتخب اليمن .



ــــ التفاصيل 👇🏻 pic.twitter.com/MCTSQhvVDe — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 8, 2019

يذكر أن السعودية تقع ضمن المجموعة الرابعة بالتصفيات، والتي تضم منتخبات فلسطين، سنغافورة، أوزبكستان واليمن.

وكان الأخضر قد شارك في النسخة الأخيرة من المونديال بروسيا عام 2018، لكنه ودع من الدور الأول بهزيمتين أمام روسيا وأوروجواي وفوز وحيد أمام منتخب مصر.