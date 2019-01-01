حادث سيارة يكلف قائد ديربي موسمه

حادثة غريب بطلها عدد من لاعبي الفريق الإنجليزي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن ديربي كاونتي أنه سيتخذ إجراءات تأديبية صارمة بحق عدد من لاعبي الفريق بعدما تسببت قيادتهم وهم مخمورين في حادث كبير مساء الثلاثاء.

وأكد ديربي أن قائده ريتشارد كيون سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة على مستوى الركبة تم الكشف أنه تعرض لها في حادث سيارة.

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وذكر ديربي في بيانه أن جميع لاعبي الفريق كانوا جزءاً من حفل عشاء أُقيم مساء الثلاثاء، ولكن الثلاثي كيون، وتوم لورنس، وماسون بينيت أكملوا السهرة بمفردهم.

وغادر الثلاثي في حالة من السكر، مما تسبب في تعرضهم لحادث سيارة على أحد الطرق، والذي على إثره تعرض كيون للإصابة في الركبة.

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وأكد البيان أن اللاعبين المتسببين في الحادثة سيخضعوا للتحقيق، وسيتم على إثر نتائجه اتخاذ العقوبات اللازمة جراء تصرفهم غير المسؤول.

ويلعب ديربي حالياً في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، ويقابل برمنجهام سيتي في الجولة المقبلة.