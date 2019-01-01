كأس كاراباو | أرسنال يصطدم بليفربول ومواجهة نارية بين تشيلسي ومانشستر يونايتد

مانشستر سيتي ينجو من القرعة النارية للبطولة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

شهدت قرعة دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كاراباو كب"، وجود العديد من المواجهات النارية بين فرق الدوري الإنجليزي.

القرعة أجريت مساء اليوم الأربعاء، عقب انتهاء مباريات دور الـ32 والتي شهدت تأهل ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال ومانشستر سيتي مع خروج توتنهام.

المرحلة القادمة من المسابقة، سيلعب فيها أرسنال مع ليفربول على ملعب أنفيلد، في واحد من أقوى اللقاءات المنتظرة.

وأما ملعب ستامفورد بريدج، فيلعب على أرضه تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، في مواجهة لا تقل قوة.

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وعلى جانب آخر حظى مانشستر سيتي بقرعة سهلة، أوقعته مع ساوثامبتون، ليصبح الأقرب من بين الكبار لبلوغ دور الثمانية.

وبباقي المباريات يلعب إيفرتون ضد واتفورد، أستون فيلا وولفرهامبتون، بورتون وليستر سيتي، كراولي تاون وكولشيستر، أوكسفورد وسندرلاند.