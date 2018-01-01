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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

جاتوزو: لا تتوقعوا صفقات للميلان في سوق الانتقالات

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جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان سعيد بالفوز على سبال ويؤكد صعوبة القيام بصفقات قوية في يناير المقبل.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان عن سعادته بفوز فريقه على نظيره سبال ضمن لقاءات الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جاتوزو وتطرق خلالها للعديد من الأمور أبرزها مستوى هيجواين والفوز بعد التأخر في النتيجة وسوق الانتقالات الشتوية.

وقال جاتوزو: "لقد كان اختبارًا جيدًا، الفريق ظهر بشكل جيد على أرض الملعب، رغم أننا لم نأتي من أفضل فتراتنا، ولم يكن من السهل العودة في النتيجة".

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وأضاف عن أداء هيجواين: "هو لاعب يعيش من أجل تسجيل الأهداف، لقد كان سيئًا للغاية في الأسابيع الماضية وكان ذلك محبط بالنسبة لنا".

وأكمل: "هو كالقناص بالنسبة لنا، أتمنى أن تكون تلك المباراة عبارة عن انطلاقة جديدة له يعود من خلالها لأفضل ما لديه على المستوى النفسي والذهني".

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واختتم تصريحاته عن صفقات الشتاء قائلًا: "نحتاج للاعب خط وسط ملعب، ومهاجم بالإضافة لجناح، لكن لا يمكننا أن نتوقع الكثير، الإدارة أخبرتنا بذلك".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بهدفين مقابل هدف وحيد للميلان بعد أن تأخر الفريق أمام سبال بهدف في الدقيقة الـ 13 من عمر اللقاء.

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