رغم جلوسه على دكة البدلاء في تشيلسي، إلا أن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، لازال يتمتع بنزعته التهديفية مع منتخب بلاده.

جيرو شارك كأساسي في مواجهة فرنسا مع مولدوفا، مساء اليوم الجمعة، في المرحلة الأولى من تصفيات يورو 2020.

فرنسا تقدمت بهدفين لأنطوان جريزمان ورافائيل فاران، قبل أن يضيف جيرو الهدف الثالث بالدقيقة 36.

