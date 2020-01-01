جيرارد: مورينيو حاول ضمي لريال مدريد

الطريقة الوحيدة لذلك كانت الحرب..

كشف ستيفان جيرارد، أسطورة ليفربول، عن أن جوزيه مورينيو قد حاول أن يضمه إلى ريال مدريد، لكن الأمر لم يكن ليتم سوى من خلال "حرب" على حد وصفه.

جيرارد كان قريبًا في فترة من الانضمام إلى تشيلسي أيضًا خلال فترة مورينيو هناك، وقد كشف أنه كان على مقربة من الفريق الملكي كذلك ولكنه لا يندم على ضياع الفرصة.

وخلال أحد البرامج كان جيرارد رفقة جيمي كاراجر، وتحدث عن انضمامه المحتمل للريال، حيث قال "مدريد أرادوني أن أتسبب في حرب داخل ليفربول حتى أرحل، كانت هذه هي الطريقة الوحيدة للخروج.".

كاراجر رد عليه وقال "أذكر أنك قلت لي من قبل أن بعد مباراتنا مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (4-0) سألك راؤول قائد الريال حينها عن إذا ما كنت ستنضم لهم أم لا.".

وتابع جيرارد "كان هناك بالفعل نوع من المغازلة ولكنها لم تكن كبيرة.".

واستطرد "أعتقد إذا ما لم تحدث كل الأشياء التي فعلها مورينيو مع تشيلسي وأتى لي في 2010 كنت سأفكر وأقول: تخيل اللعب مع ريال مدريد ومورينيو لمدة عام أو اثنين، تخيل اللعب معهما في دوري الأبطال، إنها تجربة لا تصدق.".

وأتم "لكن هذا لم يحدث على الإطلاق.".

يذكر أن جوزيه مورينيو قد حرم لاحقًا جيرارد من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعدما فاز مع تشيلسي على الريدز في مباراة حاسمة للقب عام 2014 كان بطلها جيرارد بعد انزلاقه أمام ديمبا با ومنحه المقدمة للبلوز.