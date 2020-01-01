جيجز: رحيل بيل عن ريال مدريد كان الخيار الأفضل للجميع

النجم الويلزي سيحصل على فرصة اللعب بانتظام

يؤمن ريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز، أن رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد وانتقاله لتوتنهام كان الخيار الأفضل للجميع.

بيل عانى العديد من الأزمات في ريال، بعد توتر علاقته بالمدرب زين الدين زيدان، الذي قرر التخلص منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النجم الويلزي اختار العودة إلى بيته السابق توتنهام، على سبيل الإعارة مع وجود إمكانية الشراء، بعد 7 سنوات قضاها مع ريال مدريد.

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وفي هذا الشأن قال جيجز لشبكة "سكاي سبورتس":"سيلعب بشكل منتظم وبصورة أكبر من وضعه السابق مع ريال، ستكون خطوة جيدة له وللدوري الإنجليزي أيضاً برؤيته في المباريات كل أسبوع".

وأضاف:"هو يعرف توتنهام جيداً ويعمل مع مدرب رائع مثل جوزيه مورينيو، لذلك الأمر بمثابة العودة إلى المنزل".

وتابع:"سيتحسن كثيراً هناك مع لعبه بانتظام، وسيكون أكثر حدة، لأنه يجيد الاعتناء بنفسه واستغلال جودته ويتمتع بخبرة طويلة بمختلف المستويات".

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يذكر أن صاحب الـ31 سنة يعاني حالياً من إصابة في الركبة، وهو الأمر الذي تسبب في تأجيل ظهوره الأول مع توتنهام، وكذلك سيبعده عن منتخب ويلز في فترة التوقف الدولي.